平溪天燈詩情話意 驚豔國際

為了慶祝中秋節，平溪天燈節24日晚間在平溪國中熱鬧舉行。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
聖克里斯多福及尼維斯大使H.E.Jasmine Huggins、新北市長朱立倫及美國在台協會處長酈英傑伉儷（由左至右）在天燈節水墨主燈前合影。（林金池攝）

今年邁入第20周年的「新北市平溪天燈節」，24日晚間中秋場活動不僅吸引國內外遊客熱情參與，必治妥施貴寶公司也與台灣癌症基金會攜手合作，邀請病友、家屬及志工前來會場體驗施放天燈，為自己及家人祈福。

病友家屬 放天燈祈福

甫被全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，並獲Reader’s Digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一的平溪天燈節，中秋場主題為「詩情話意．平溪踏月」，邀請作品曾被運用在金馬獎入圍動畫片中的台灣新銳創意書法家黃玟寧，替12呎主燈繪製象徵中秋意象的圖畫元素並寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字，讓濃濃的中華書法之美透過創意躍上天燈，也躍上國際版面。

各國遊客學生 樂體驗

昨日前2名領取天燈施放券的遊客，是來自日本的遊客Ryo與Makoto，因為從網路上看到平溪天燈的絕美盛況，決定來台體驗，他們在上午6點就抵達現場排隊，希望向天燈祈願，可以賺大錢並成功脫離單身！

來自日、韓、德、波蘭、比利時、葡萄牙、澳洲、泰國、緬甸等國際遊客和在台交換學生，也參加此生必遊的國際節慶活動。

昨晚與水墨主燈一齊升空的是百盞造型可愛的4呎玉兔小天燈，跳脫傳統天燈既有造型，參與天燈施放的民眾一放手，平溪夜空瞬間充滿許多相當吸睛的小兔子，讓現場連連驚呼「好可愛！」總計9波、上千盞天燈施放的美麗畫面，也讓會場所有民眾為之驚豔！

今年平溪天燈節中秋場活動適逢三天連假，主辦單位規劃「中秋平溪體驗遊」，一開放報名即被秒殺。必治妥施貴寶公司與台灣癌症基金會攜手合作，邀請病友、家屬及志工前來會場體驗施放天燈，為自己及家人祈福。

除了平溪天燈節的魅力之外，新北市政府也推出「台灣好行木柵平溪線」電子套票，優惠價250元，卡片除可重覆加值做為交通、消費使用外，更具收藏價值。相關更多元、更深度玩平溪的方式可上新北市觀光旅遊網（http://tour.ntpc.gov.tw）查詢。

(中國時報)

藍堅決反對 綠有附帶條件 中壢封街烤肉 濃濃選舉味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。