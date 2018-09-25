平溪天燈詩情話意 驚豔國際

2018年09月25日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

聖克里斯多福及尼維斯大使H.E.Jasmine Huggins、新北市長朱立倫及美國在台協會處長酈英傑伉儷（由左至右）在天燈節水墨主燈前合影。（林金池攝）

今年邁入第20周年的「新北市平溪天燈節」，24日晚間中秋場活動不僅吸引國內外遊客熱情參與，必治妥施貴寶公司也與台灣癌症基金會攜手合作，邀請病友、家屬及志工前來會場體驗施放天燈，為自己及家人祈福。

病友家屬 放天燈祈福

甫被全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，並獲Reader’s Digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一的平溪天燈節，中秋場主題為「詩情話意．平溪踏月」，邀請作品曾被運用在金馬獎入圍動畫片中的台灣新銳創意書法家黃玟寧，替12呎主燈繪製象徵中秋意象的圖畫元素並寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字，讓濃濃的中華書法之美透過創意躍上天燈，也躍上國際版面。

各國遊客學生 樂體驗

昨日前2名領取天燈施放券的遊客，是來自日本的遊客Ryo與Makoto，因為從網路上看到平溪天燈的絕美盛況，決定來台體驗，他們在上午6點就抵達現場排隊，希望向天燈祈願，可以賺大錢並成功脫離單身！

來自日、韓、德、波蘭、比利時、葡萄牙、澳洲、泰國、緬甸等國際遊客和在台交換學生，也參加此生必遊的國際節慶活動。

昨晚與水墨主燈一齊升空的是百盞造型可愛的4呎玉兔小天燈，跳脫傳統天燈既有造型，參與天燈施放的民眾一放手，平溪夜空瞬間充滿許多相當吸睛的小兔子，讓現場連連驚呼「好可愛！」總計9波、上千盞天燈施放的美麗畫面，也讓會場所有民眾為之驚豔！

今年平溪天燈節中秋場活動適逢三天連假，主辦單位規劃「中秋平溪體驗遊」，一開放報名即被秒殺。必治妥施貴寶公司與台灣癌症基金會攜手合作，邀請病友、家屬及志工前來會場體驗施放天燈，為自己及家人祈福。

除了平溪天燈節的魅力之外，新北市政府也推出「台灣好行木柵平溪線」電子套票，優惠價250元，卡片除可重覆加值做為交通、消費使用外，更具收藏價值。相關更多元、更深度玩平溪的方式可上新北市觀光旅遊網（http://tour.ntpc.gov.tw）查詢。

(中國時報)