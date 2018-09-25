中壢封街烤肉 濃濃選舉味

2018年09月25日 04:11 中國時報 賴佑維 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

桃園市新都心生活文化協會24日舉辦第15屆封街烤肉，吸引近萬人參加。今年適逢選舉年，烤肉更增選舉味。市長參選人陳學聖、楊麗環、桃園市長鄭文燦依序上台致詞爭取民眾支持，市議員參選人更把握時機，積極拜票。

烤肉響應低碳環保

桃園市新都心生活文化協會理事長謝岩介指出，為了響應低碳、環保，今年首度以卡式爐烤肉，鼓勵民眾不使用木碳。他也說，居民成立桃園市新都心生活文化協會16年，在中秋節當天舉辦封街烤肉14年，僅2年因故停辦。對於使用卡式爐，有民眾表示支持，認為少了煙臭味，比過去健康許多。但也有民眾認為，少了木碳，烤肉也少了一味。

陳學聖昨最早上台致詞，楊麗環接續在陳學聖後，鄭文燦則在2人後上台，3人並未碰面。其他市議員參選人陣營則在各戶中穿梭、發放競選小物，爭取民眾支持。

競選小物四處發放

新竹縣長參選人也是行程滿檔，鄭朝方推出中秋限量的文宣「小茶包」，要幫鄉親去油解膩。楊文科則參加新埔林姓宗親會活動，尋求林家支持，徐欣瑩則勤跑中秋活動場露臉。

新竹縣峨眉鄉、北埔鄉盛產的就是「東方美人茶」，有獨特的果香和淡淡蜂蜜香氣，鄭朝方說這是他記憶裡故鄉的味道，製作小茶包趁中秋節發送給鄉親，也趁機宣傳新竹縣的品茗文化。

楊文科則到新埔參加林氏宗親會，表示這次蒙林為洲顧全大局團結輔選，他永遠謹記心頭，也懇託林家人全力支持，盼達成勝選目標。

徐欣瑩23日晚間到新豐鄉公所的中秋晚會，還遇到同學攜家帶眷來看活動表演，全家當場幫她加油打氣，展現新豐女兒的親和力。

(中國時報)