每月4500 彰縣40家準公幼奪冠

2018年09月25日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府配合中央8月1日起，推動6都之外15縣市幼兒教育準公共化政策，9月15日前與全縣40家幼兒園完成簽約，核定可招收5052名幼兒，讓家長、幼兒和教保員三贏，家數、招收人數皆居全國第一。

第3名子女再減1000元

就讀準公共幼兒園，每生每月收費4500元，第3名子女再減1000元，中低及低收免繳費用，以私幼1學期就讀6個月計算，收費僅2萬7000元，家長無須另規畫寒暑假安親費，比就讀公幼、國小附幼更有吸引力。

彰化縣教育處幼兒教育科長黃敏宜表示，教育部首波核定準公共幼兒園全台有200家，彰化縣高達40家、雖只比屏東縣多1家，但總核定招生數比屏東多出1500名幼兒，感謝縣內大型業者認同政策，願意加入。

家長、幼兒和教保員三贏

黃敏宜舉例，獲核准的準公共幼兒園，原本註冊費1萬5000元、月費1萬元，9月前總收費達3萬5000元，家長10月起整學期無須再繳交月費，待補助經費撥款後，園方還會再退費8000元給家長。

全縣共有240家私幼，3至5歲幼兒約3萬1000多人；加入準公共幼兒園後，園方須保證將教保員薪資從目前至少29K，3年後提升至32K。目前北彰共18家、南彰22家，以彰化市8家最多、員林市6家居次；芬園、線西、埔鹽、埤頭、溪州、大城、竹塘、田中、社頭和二水等10鄉鎮尚無私幼加入，詳細名冊可上教育處官網查詢。

(中國時報)