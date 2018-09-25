台灣熊讚 老農文旦3天完售

2018年09月25日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

台灣人的善心一直都在！古坑鄉79歲文旦老農林照雄驟逝，留下2萬多斤文旦沒賣出，待援消息曝光後，電話下單、現場買文旦的民眾蜂擁而出，連在英國的民眾看到網路消息也伸援手，3天內達成不可能的完售任務，大陸籍配偶唐美秀說「真的太謝謝大家！」

民眾伸援 完成任務

79歲文旦老農林照雄在古坑鄉種40多年文旦，第3年他就鼓勵家住斗六、當兵結識的拜把兄弟劉招男也種，兩人相互切磋40多年，每年文旦收成後互訪。

今年7月，林照雄才到斗六看劉招男，劉本月20日回訪，赫見林家堆滿柚子都沒賣，才知拜把兄弟1個月前過世，更令他著急的是，距離過節只剩3天，2萬多斤文旦柚沒賣出幾顆。

大陸籍遺孀唐美秀告訴劉，老公突然過世，她也不知道要賣給誰，想找他幫忙卻沒有電話。

劉招男求助記者幫忙散播訊息，能賣多少算多少，因為林還有個就讀高三的女兒要栽培。

「老文旦農驟逝3萬斤文旦待認購」消息在網路、Line群組散播開來，不到幾小時，愛心訂單如雪片飛來，唐美秀說，她每接一通電話都有好多通插播，很多未接聽電話，雲林縣政府買了3000斤，國民黨縣長參選人張麗善也來直播幫忙賣。

多人主動 扛貨搬貨

唐美秀說，張麗善帶來的朋友還幫忙裝箱、收錢，讓毫無頭緒的她感到溫暖，女兒的母校斗六高中老師也來買，「這次如果沒有大家幫忙，不知如何是好。」

她表示，大多數人都是自行來扛貨，幾乎1天內就出清，打電話來訂貨的人幾乎已無貨可賣，很不好意思。嘉義高中退休的蔡老師、游老師跑2趟來買，蔡老師說「台灣人真的很有愛心！」

(中國時報)