港灣論壇搭橋 遊艇之都簽MOU

高市副市長蔡復進（右五）24日代表市府與羅德岱堡市長丁恩．特恩塔里（左五）斯締結姊妹市，並簽署遊艇產業MOU。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

全球港灣城市論壇開幕前夕，有「世界遊艇之都」美譽的美國羅德岱堡市，24日與高市府重新締結姊妹市，雙方更簽署遊艇產業合作意向書，強化兩市休閒海洋產業合作能量。另外，昨菲律賓第波羅市長德斯特親訪寶業里滯洪池，汲取高雄治水經驗。

高雄船舶產能占台8成

高市副市長蔡復進昨代表市府，與羅德岱堡市長丁恩．特恩塔里斯締結姊妹市。蔡復進指出，羅德岱堡市10年前與原高雄縣締盟，如今縣市合併後，再續前緣重新締盟，選在亞洲新灣區所在的碼頭遊艇上慶祝，格外別具意義。

羅德岱堡也與高市府簽訂遊艇產業合作備忘錄（MOU），丁恩．特恩塔里肯定，台灣遊艇產業為世界第4、亞洲第1，而8成船舶產能來自高雄，高雄也舉辦亞洲最大室內遊艇展，向國際展示動力艇、遊艇、水上娛樂等產業，而羅德岱堡每年10月盛大舉辦國際遊艇展，雙邊可互相切磋觀摩。

第波羅市長借鏡滯洪池

另一方面，高市水利局代理局長韓榮華昨帶領參與論壇的第波羅市長德斯特，親訪寶業里滯洪池，實地導覽介紹高雄治水成果。德斯特說，目前第波羅市無人工滯洪池，全仰賴自然溪流或河川當作排洪管道，此次高雄治水經驗，讓他思考建造滯洪池也是一個解決方案。

韓榮華也提到，寶業里滯洪池是都市化過程，興建過後大幅解決積淹水問題，帶動周遭生活機能，房地產發展興盛，大樓林立、房價攀升，鄰近民眾也常來運動。韓榮華特地邀請德斯特來年參與南方治水論壇，期待城市間交流，拓展高雄城市外交。

(中國時報)

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