海光宮博餅 首見大人狀元

北市海光宮24日舉行「中秋博餅」活動，民眾以擲骰子歡度中秋佳節。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

中秋節除了吃月餅、烤肉，「博餅」更是歷史悠久的民俗活動，士林葫蘆堵海光宮第6年舉辦中秋博餅大賽，吸引超過2000人參與。有別於過去都是小朋友贏得狀元，今年由40多歲的蔡聿書拔得頭籌，獲得1萬2000元平安金，首次參賽就拿狀元的他，直誇活動好玩又熱鬧，讓大家找回濃濃的過節氣氛。

博餅遊戲的起源眾說紛紜，據傳古人為讓年輕人熟悉科舉制度，將6個骰子當成狀元、榜眼、探花等階級，每逢中秋家人團圓玩上一把，成為有趣習俗。另有一說是鄭成功占據金門、廈門時，為排解士兵鄉愁，用這套遊戲鼓舞軍中士氣。

隨著時代變遷，為了不讓民俗活動消失，海光宮年年舉辦中秋博餅大賽，今年活動吸引2000多名民眾參加，24日一早聚集在海光宮廣場，不少人全家大小出動，圍著大碗公試手氣，每個人有3次擲骰機會，只要6粒骰子出現1個6點、3個4點就能挺進決賽，若擲到6個4點，可直接獲金狀元獎金50萬元。

昨經過一番比拚，共有200多人闖入決賽，由於歷年都是12歲以下孩童贏得狀元，現場不少家長特別交給小朋友投擲，盼能帶來好運；不過，最後由40多歲的蔡聿書擲出11分勝出，成為開辦以來首名「大人」狀元，他與太太現場面露驚訝，工作人員也歡呼不斷。

首度參加就勝出的蔡聿書笑說，他從小住在附近，今年抱著好玩心情參賽，拿下狀元感到很意外。除了贏得獎金開心不已，他也強調，現代人過節的氣氛愈來愈淡薄，如今透過博餅活動，讓大家齊聚溫馨地玩遊戲，總算找回過節慶「味道」。

海光宮慈善基金會董事長陳勝宏表示，早期台灣人過中秋節會玩博餅遊戲，但這項活動卻逐漸在民間消失，覺得很可惜，因此希望藉由海光宮舉辦博餅競賽，重新提倡民俗活動，幫大家找回記憶，6年辦下來，很高興有愈來愈多民眾來參與。

(中國時報)

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