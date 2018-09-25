反西濱重畫自救會 抗議住宅變產業區

清水反西濱重畫自救會捍衛家園，頭綁白布條舉標語高喊「誓死反對產業園區」。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

清水反西濱重畫自救會捍衛家園，24日高喊「假重畫、真搶地！」抗議住宅區變更為產業園區，揚言誓死反對重畫。台中市都發局表示，此案目前仍在都市計畫審議，尚未到重畫階段，民眾仍可提出意見。

台中市都發局擬規畫腹地約70公頃的產業園區，造成當地住戶人心惶惶，自救會40餘名成員齊聚，頭綁白布條、手拿標語大喊「假重畫、真搶地、誓死反對產業園區！」疾呼政府勿剝削人民財產。

自救會指出，1972年公布「台中港特定區都市計畫區」，公共設施預定都已徵收，若再實施市地重畫，無異是一條牛被剝兩層皮，拿人民財產來做各項公共設施，對私有土地所有權人極度不公平。

都發局表示，「台中港特定區市鎮中心北側部分住宅區變更為產業專用區」案，因該區住宅使用供過於求，現況幾近未開闢及貨櫃混用，土地使用效率偏低，而區內國有地高達8成，夾雜部分私有地，都計變更草案法定程序尚處都委會審議階段。

但自救會說，將合法的住宅區變更為產業園區，要居民拆房子還要繳回饋金，沒有人願意，市府要加強台中港發展動能增加就業機會，應往南開闢關連工業區第4、5期。

都發局則強調，鄰近關連工業區及台中港加工出口區現以製造、物流業為主，整體觀看，重工業發展需求已逐漸飽和。

(中國時報)

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