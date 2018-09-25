奉天宮契子女團圓 人瑞女嬰攏來

101歲媽祖契子林福來阿公（右三）及國寶級書法大師陳岳山賢伉儷（右一、二）一同切蛋糕團圓，歡度中秋。

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中國時報
／嘉縣報導
年紀最大的契子101歲林福來阿公（左）與僅8個月大女童，相差百歲，兩人留下合影。（張亦惠攝）

新港奉天宮每年於中秋舉辦「開台媽祖契子女回宮大團圓」，邀全台各地契子女回宮團拜，101歲契子林福來是契子女中年紀最長，最小的則是8個月大女嬰顏翊汎，92歲國寶級書法大師陳岳山賢伉儷也到場與眾人切蛋糕團圓，歡度中秋。

新港奉天宮董事長何達煌表示，為人父母者，為求育兒順利與心靈的安心，會讓孩子當神明的契子，奉天宮開台媽祖是信眾精神寄託，也成為「囝仔ㄟ守護神」，是新港傳統禮俗中常見生命禮儀之一。林福來說，非常感謝媽祖保佑他身體健康，希望大家常到奉天宮拜媽祖。

大三生鄭唐薇也是新港媽祖的契子女，昨日特別回奉天宮大團圓，媽媽徐彩媚說，女兒小學三年級發病時，四處求醫皆檢查不出哪裡出問題，身體卻越來越不受控制，因父親鄭榮文是新港人，平時也有在奉天宮參拜，就讓媽祖收為契子女，讓她有信心接受治療，後來逐漸恢復健康。

奉天宮還特別準備象徵「平安團圓」的平安湯圓、「富貴棉長」的炒米粉及「金銀財寶」的水餃迎接契子女回宮團圓，現場還有3層蛋糕及魔術表演。

廟方表示，「拜契」儀式由父母帶領孩童填寫「契字」文，向媽祖祈願孩子成為媽祖的契子女，將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，再把香火袋掛於孩童頸項，稱為「縣貫」，每年回奉天宮更換香火袋的紅絲線，香火袋再過爐，稱為「換貫」，滿16歲向媽祖謝恩，才把香火袋歸還媽祖，稱「褪貫」。

(中國時報)

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