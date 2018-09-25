綠架看板嗆假新聞 韓斥下流

2018年09月25日 00:40 中國時報 李義／高雄報導

拚連任的高雄市副議長蔡昌達，設看板嗆假新聞假民調，還嗆國民黨市長參選人韓國瑜「你鬧夠了沒？」；韓國瑜反嗆民進黨在高雄市長的選舉才是造假的老祖宗，近幾個月內發佈4次假民調，民進黨是打人喊救人。

蔡昌達說，1元香蕉就是假新聞，令蕉農苦不堪言，最近又有成功大學1％假民調，被成大出面否認打臉，許多基層選民都向他反映此事，認為應該要反映選民的看法。

蔡說，網軍替韓擦脂抹粉拉抬知名度，是選戰中常見的手法，可是，不是事實的事情就不要亂說，各方都有做民調，陳其邁領先是不爭的事情。

因而，在大寮先立一塊看板，供選民自己思考假新聞假民調，未來，還計畫在林園再立一塊看板。

韓國瑜反駁，指民進黨在高雄市長選舉才是造假的老祖宗，包括捏造吳敦義錄音帶事件、黃俊英走路工事件，近幾個月還發佈了4次假民調。

韓國瑜並列舉假民調爭議，指趨勢民調公司、大社會民調中心負責人不是民進黨現任立委，就是獨派大老，或是民進黨祕書長洪耀福弟弟洪耀南擔任要職。公佈的民調與同時期國內媒體公佈的數據相比較，民進黨根本才是造假的老祖宗，竟還打人喊救人，民進黨選舉抹黑對手的手段真是太下流了。

至於前議長許崑源的親綠友人委託成大一位教授所作的民調，韓國瑜的支持率贏陳其邁1％。韓國瑜表示，對照2家媒體公佈韓國瑜落後4％及2.6％，這3個數字不是在正常的誤差範圍之內嗎？許崑源說的數字怎麼會是假民調？哪裡是民進黨所說的「國民黨假民調，操弄選舉，操弄賭盤」？

(中國時報)