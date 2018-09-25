農夫負債 慷慨義賣助災民

2018年09月25日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

黃明祥因岳母的3分地要農地農用，3年前半路出家當「假日農夫」，沒想到種紅龍果超艱辛，3個月就辭職全心投入，連妻小也都下海幫忙，因服務好、紅龍果又大又美又好吃，漸漸闖出名聲，他認為做公益不能等，雖然至今仍負債近50萬，仍義賣200斤紅龍果助823水患台南受災戶。

56歲的黃明祥出生台南，退伍後進入紡織廠當業務，結識妻子、在桃園南崁落地生根，退休後轉當保全，因岳母的舊茶園要轉型，2016年4月開始當假日農夫，沒想到一頭栽進紅龍果世界，發現修剪枝條、施肥、摘花苞等人工作業瑣碎繁多，索性辭職變職業農夫。

黃明祥笑說一度後悔選種紅龍果，每天在農園超過10小時，至今投入近百萬，1家4口的工錢都不算、至今仍負債約50萬。找嘸銷售通路又是另一個難關，「盤商收購價1斤才30元！」所幸堅持好品質和貼心，一粒粒紅龍果都得挑刺、擦拭，避免扎傷、弄髒客人，在農會及親朋好友相挺下闖出名聲。

黃明祥慶幸妻小都力挺，大兒子為了修剪刺都得戴護腰仍毫無怨言，不顧自己負債累累，不但定期捐錢給育幼院，上月更義賣200斤紅龍果、4萬元全捐給台南823水災受災戶，他笑言從小父親就熱心公益，國中更親眼目睹導師衝進坍塌的防空洞救人被抬出，耳濡目染下更樂於助人。

(中國時報)