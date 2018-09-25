舒淇回眸陸橋 1年後成絕響

基隆市「中山陸橋」是許多基隆人的共同記憶，且自從名導演侯孝賢在此取景拍攝《千禧曼波》、藝人舒淇走在橋上的回眸畫面，從此讓中山陸橋聲名大噪。（基隆市政府提供）

友善列印
中國時報
╱基隆報導

基隆市「中山陸橋」是許多基隆人的共同記憶，且自從名導演侯孝賢在此取景拍攝《千禧曼波》、藝人舒淇走在橋上的回眸畫面，從此讓中山陸橋聲名大噪；但市府為了進行市區改造，計畫將陸橋拆掉，使得很多人覺得可惜，工務處表示，至少還有1年規畫時程。

中山陸橋於1976年興建，又稱「高砂橋」，總長130公尺，橫跨在中山一路與孝四路之間，不僅是連絡基隆火車站前後站、中山區、仁愛區與安樂區的重要通道，也是許多市民必走的橋梁，但卻因為年久失修變成危橋，且配合市府要將忠一路貫通的計畫，改善市容，預計將這座42年歷史的橋梁拆除。

「少說還要1年！」工務處長張元良表示，一切還需要等民眾熟悉動線後，再觀察2、3個月，接著在明年初舉辦說明會，才能決定中山陸橋的改建方案，且會先將陸橋下引道、位於中山一路拓寬工程第一工區內的範圍，優先拆除。

張元良說，中山陸橋改建方案，從定案、規畫、基本設計、細部設計，再到發包，這些過程少說都要有1年的時程。預計10月將下引道拆除、打通忠一路，往後就會只剩南向單向車流。

屆時，工務處將忠一路替代道路打通後，會施作號誌、標誌、標線等工程，接著才會計畫拆除中山陸橋，目前網路上已出現熱烈討論，網友紛紛PO文留言表示，要趕緊趁陸橋還沒拆時，拍照打卡留念，否則將成為絕響。

(中國時報)

北門水晶教堂 周六浪漫開婚 交大華廈 竹竹苗區自主更新首例

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。