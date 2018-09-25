舒淇回眸陸橋 1年後成絕響

2018年09月25日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市「中山陸橋」是許多基隆人的共同記憶，且自從名導演侯孝賢在此取景拍攝《千禧曼波》、藝人舒淇走在橋上的回眸畫面，從此讓中山陸橋聲名大噪；但市府為了進行市區改造，計畫將陸橋拆掉，使得很多人覺得可惜，工務處表示，至少還有1年規畫時程。

中山陸橋於1976年興建，又稱「高砂橋」，總長130公尺，橫跨在中山一路與孝四路之間，不僅是連絡基隆火車站前後站、中山區、仁愛區與安樂區的重要通道，也是許多市民必走的橋梁，但卻因為年久失修變成危橋，且配合市府要將忠一路貫通的計畫，改善市容，預計將這座42年歷史的橋梁拆除。

「少說還要1年！」工務處長張元良表示，一切還需要等民眾熟悉動線後，再觀察2、3個月，接著在明年初舉辦說明會，才能決定中山陸橋的改建方案，且會先將陸橋下引道、位於中山一路拓寬工程第一工區內的範圍，優先拆除。

張元良說，中山陸橋改建方案，從定案、規畫、基本設計、細部設計，再到發包，這些過程少說都要有1年的時程。預計10月將下引道拆除、打通忠一路，往後就會只剩南向單向車流。

屆時，工務處將忠一路替代道路打通後，會施作號誌、標誌、標線等工程，接著才會計畫拆除中山陸橋，目前網路上已出現熱烈討論，網友紛紛PO文留言表示，要趕緊趁陸橋還沒拆時，拍照打卡留念，否則將成為絕響。

(中國時報)