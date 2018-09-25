黃敏惠推親情片 涂醒哲秀政績扇

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中國時報
／嘉市報導

中秋節假期，嘉義市長選戰沒放假，參選人黃敏惠推出父母親期待孩子回家的短片訴求「青年磁吸攻略」拚經濟，爭取連任的涂醒哲則秀出「月亮型政績扇」文宣品，無黨籍參選人蕭淑麗則暗批藍綠市長把經濟搞趴，沒資格談要找回嘉義的青年。

黃敏惠24日推出1支影片問「你希望孩子回來陪你過中秋嗎？」訪問數位父母親吐露思念異地工作的兒女，期盼在北部或國外的孩子有機會回嘉就業，陪他們養老，但也坦言，嘉義難有適當的就業機會讓兒女安居樂業。

黃敏惠表示，中南部最棘手的問題是青年人口外流嚴重，缺乏具體政策措施，「青年回鄉」終究淪為空話，她與基層座談，聆聽年輕人心聲，擬出「雲嘉南經濟中心」政策主軸，打造適合青年創業就業的經濟環境，以期「磁吸青年」返鄉。

蕭淑麗則批藍、綠政治人物做了13年市長，把嘉義經濟打得欲振乏力，青年只能到外地打拚，「青年磁吸變青年辭親」，沒有資格談找回嘉義的孩子。蕭淑麗昨天到車站向計程車司機、台鐵員工拜票，慰問他們的辛勞。

涂醒哲競選總部籌備處則發布「月亮型政績扇」文宣品，總幹事陳茂松說，涂醒哲市長登記參選的選舉公報填報10項政績，擷取4項，加上整體形象，做成5面「月亮型政績扇」，寓意「市政五燈獎」。

(中國時報)

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