蔡英文訪台東 輔選劉櫂豪

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中國時報
／台東報導

蔡英文總統24日出席「台東百工百業過中秋」座談，全力為民進黨台東縣長參選人劉櫂豪輔選，她表示，解決台東文通、農業、觀光等很多問題，都要地方與中央合作，所以最重要的就是「希望劉櫂豪，我的學生，當上台東縣長」。

「百工百業」輔選列車抵台東，蔡英文總統由劉櫂豪陪同，與台東各行各業代表座談，台東青商會會長劉凱文說，但這兩年大陸客銳減，明顯感覺到經營壓力，而南向政策只造福西部，他的飯店從業人員從200人減到100人，希望總統把餅做大，挽救台東觀光現況。

蔡英文回應說，台灣觀光產業面臨轉型，連中國大陸遊客也產生結構性變化，從團客轉為自由行居多，東部觀光業者可以調整策略吸引自由行客源，她也請觀光局為東部增加外籍遊客來台東渡假。

另外，對於火車票一票難求問題，蔡英文回應說，其實火車很多時候不是沒有位置，而是訂位出了問題，她已指示台鐵改善訂位系統，每1個座位都不能浪費，讓台東鄉親可以順利買到車票返鄉。

蔡英文最後強調，說了很多，只有1個重點，就是「希望劉櫂豪，我的學生，能當上台東縣長，那麼台東的交通、觀光、農業等很多問題，可以中央與地方合作，一樣一樣的來解決」。

此外，蔡英文也到救星教養院關懷院童，座談會後並轉往安捷飛航訓練訓練基地，祝賀安捷成立滿4周年。

(中國時報)

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