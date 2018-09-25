2018年09月25日 04:11 中國時報 陳建仲

出乎北京最早的判斷，美中貿易戰不僅急轉直下，更擴展到對中國軍隊機構及負責人實施制裁、網路戰略互打，美國國務卿蓬佩奧公開直指「中國肯定是美國的最大威脅」；而北京則叫停貿易談判、召見美國駐華大使提出交涉與抗議、中止美中軍事交流，雙方對抗正螺旋向上，如兩隻巨象相互頂撞，問題是夾在巨象腳邊，台灣如何避開被有意或意外的踢踩？

中美貿易戰火正酣，雙方似都沒有妥協的意願，在互祭新一輪關稅戰後，美國總統川普警告如果中國報復，美國會加徵更多的關稅。面對川普威脅，中方取消國務院副總理劉鶴赴美談判；官媒《環球時報》強調，中國不會被動地服從美國的塑造，也不會允許任何超級力量在國際關係中採取壓制和羞辱的手段來推行政策。在美國的接連攻勢下，中國絕不只有防守，將採取轉守為攻的戰略。

川普譴責中國去年從美國拿走5000億美元（指貿易逆差），白宮官員對媒體強調，儘管貿易戰可能傷害美國消費者利益，但若不採取行動，美國經濟和消費者利益將長期遭受損害。20日針對「莫斯科和北京誰是對美國經濟利益和戰略利益更大威脅」的提問，蓬佩奧回答：「就長期而言，威脅到美國人的收入、美國的經濟增長，那麼中國肯定是美國的最大威脅」，蓬佩奧一語道破美中貿易戰的本質。

向來由美國掌握的世界經濟機構、貨幣兌換、貿易調控機制，乃至高科技領域，不斷受到中國發起的挑戰。中國設立亞投行、呼籲改革國際貨幣基金組織和世貿組織，加快並加重人民幣成為決算貨幣與份額，尤其「一帶一路」和阿里巴巴集團帶動的基礎設施、電商和物流的衝擊，讓美方如芒刺在背。當「中國製造2025」試圖搶占自動化、人工智能、物聯網、3D、5G和區塊鏈等領域，即將全面入侵美國高科技時，中國正在打造屬於中方的全方位新世界貿易結構。

這顯然攸關美、中未來誰主天下浮沉。《美國國家安全戰略報告》直指「美國將不再容忍經濟侵略或不公平的貿易行為」，而北京則引述「六四事件」後，鄧小平如何打破國際封鎖而穩住局面的經過，強調美國始終沒有改變對中國實施制裁和遏制、試圖以壓促變的手段；鄧小平當年要求中共領導人要穩住陣腳，沉著應付，絕對不能示弱，「中國任何一個領導人在這個問題上犯了錯誤都會垮台。」美中貿易戰如果升高到國家安全層級，雙方將更沒有退讓或低頭的勇氣。

然而，目前美、中情勢顯然又升溫。美國最新公布的《國家網路戰略》，指責中國「與網路空間的經濟間諜有勾連，盜取價值數兆美元的知識產權」；川普政府更首度援引《以制裁反擊美國敵人法》，以「中國購買俄羅斯戰鬥機和導彈」為由，對中國裝備發展部及首長實施制裁。中國外交部除緊急召見美國駐華大使布蘭斯塔德，提出嚴正交涉和抗議外，並且召回在美國訪問的海軍沈金龍司令員、推遲中美兩軍聯合參謀部對話機制第2次會議，保留進一步採取反制措施的權利。

在中方批判美國「傲慢已滿格」的情緒下，民進黨當局更應戒慎應對台海情勢，和涉獨運動切割，不能在大象打架時硬出頭、拉偏架，趴著，才不會中槍。（作者為資深媒體人）

(中國時報)