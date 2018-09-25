民進黨大陸牌還靈嗎

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中國時報
李華球

近期陸委會、總統府提及大陸是敵對勢力，對台灣民眾申辦大陸居住證、陸生台諜案、大陸散播假新聞等事件多所指摘，讓原已沉重的兩岸關係益形嚴峻。看來民進黨在進入九合一選舉倒數期間，與大陸重度對抗的動作將更激烈強硬。

從以往民進黨慣用的手法觀察，選戰期間運用「大陸牌」大致會有以下3種步驟。

一、抹黑詆毀。對於民眾在大陸申辦居住證，陸委會公布的相應措施讓人感覺是在恐嚇與制止人民赴陸投資、求學或工作。由於對國人在台發展受限無法拿出對策，蔡政府只能對大陸的惠台措施極盡抹黑、汙衊、詆毀之能事。

年底的九合一選舉民進黨陷入頹勢，靠與大陸對抗之勢，一方面可固守基本盤，一方面可抹黑國民黨與大陸掛勾，為遂行統一之路的一丘之貉。這種雙面出擊之策雖是為了救選情，卻可能升高兩岸敵對情勢，影響國家整體利益。

二、分化疏離。對於大陸近期公布的陸生台諜案，政府相關單位全面否認，陸委會並呼籲陸方「應停止此以專制極權社會構陷入罪的一貫手法，惡意栽贓，進行政治操作，阻撓陸生來台就學。」將大陸社會形容為「專制極權社會」，不無與台灣民主自由社會做極度分化的企圖。

當然，兩岸的社會體制確實不同，但以「專制極權社會」形容大陸似乎言過其實，也很不友善。而且陸委會這種說法不無分化兩岸社會結構，疏離兩岸社會接觸的設想，似是有意阻撓兩岸民間社會交流，令人遺憾。

三、操作收割。近期從蔡英文總統到政府部門、民進黨等都大肆宣傳大陸製造假新聞，意圖詆毀政府，製造社會混亂，動搖民心士氣，干擾選舉意向。事實上，當前許多的假新聞與網路酸言，很難找到具體證據了解是誰散布製造的，但政府將之說成是大陸惡意攻訐我方的假新聞，又提不出具體證據，似是而非，再經過民進黨側翼或是一些族群跟風追逐，很容易加深兩岸彼此之間的猜疑。民進黨指責大陸散布假新聞的手法，自然是為了替蔡政府政績不佳找藉口，目的也是為了救選舉，希望守住執政的城池。

「兩岸不好，台灣會老（老化困頓）」！親美友日，是有機會也有變數的遠路；和中保台，是穩中求進的近路。11月底的選舉雖是地方選舉，卻也是蔡政府的期中考，民進黨這次再度祭出「大陸牌」的效用如何，很快就可見分曉了！

（作者為國家政策研究基金會特約研究員）

(中國時報)

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