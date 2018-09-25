2018年09月25日 04:11 中國時報 戴伯芬

教師節又快到了，大多數教育工作者沒有放假，五一勞動節也沒有假，面對不斷惡化的教學環境，教師只能堅守工作崗位默默付出，但令人難過的是還有不少教師流離失所，不得溫飽。小學代課教師月薪只有25600元，實習教師沒有薪水、沒有勞健保，之後也不保證有正式職缺。

20多年前取得教師正式職缺就不易，一位朋友花費了百萬打點才有機會進入偏鄉學校任教，現在連專案教師職位也都搶破頭。2013年代理、代課教師占全體公立國中小教師比例約1成，約聘教師矮人一截，工作也可能隨時不保。

在教育失控擴張年代，年輕教師無法再循之前的職涯路徑在校園安身立命。某所標榜宗教精神、負有名望的私立大學，今年6月無預警對3位專案教師發出不續聘通知，在臨時找不到人代課的情況下，再以兼任、代課方式請3位教師回鍋教書，節省每個月10萬餘元的人事費，該事件不但打擊單位士氣，更影響到學生的學習。

幾天前接到一位國中代課教師電話，道出他的痛苦經歷，在補教任教17年之後好不容易轉到某國中代課，但不小心當了一位女學生，竟被家長控告性騷擾，案件進入學校性平會調查後，得到「內容難以判定有情節重大之程度者，且亦認無離開教學現場之必要者，故維持原有作息」。但當天校長於5點下班後緊急召開性平會，原判改為性騷擾情節重大而停聘，該師隨即提起申訴，進入冗長而痛苦的行政、法律程序，只為捍衛自己的清白。

不公平的教師勞動體制造成校園威權化與官僚化，不僅專任教師噤若寒蟬，不敢發聲，部分校長、主任以及資深、專任教師對專案同儕頤指氣使，專案、兼任教師只能寄人籬下，摧眉折腰。教育體制內威權擴張，奢談校園民主。

為了改善教師的困境，南韓、日本政府陸續推出保障教師權益的進步措施。南韓的大學講師於1998年組織工會，要求修訂法令以恢復教師地位。今年9月南韓當局終於宣布兼任講師合約期從半年延長到3年、周工時不得高於6小時，寒暑假支薪，享有保險與遣散費。日本大阪府在2013年引進校園律師制度，由律師公會推薦9位律師進駐校園，協助教師應付顢頇校長、恐龍家長，爭取教師該有的勞權與人權。

台灣學生人數雖減少，但老師行政負擔有增無減。教育部不但不重視教師權利，以實習、評鑑、招生、行政苛責教師表現，政策也不斷推陳出新，時而追求雙語教育，時而要求翻轉教學，時而要到社區盡社會責任，時而要求企業實習以減少學用落差，讓教師疲於應付學校的業績要求。

教師節又要到了，為全台沒有教師節、無法過勞動節的教師默哀，曾幾何時，教師成為缺乏專業自主的校園魁儡，師道早已蕩然無存了。

（作者為輔仁大學社會系教授）

(中國時報)