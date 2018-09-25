社論－韓國瑜柯文哲的預示 超越藍綠

2018年09月25日 04:11 中國時報 主筆室

這次九合一大選亮點不少，柯文哲、韓國瑜這兩人堪稱亮中之亮。他們的風格、表現、選戰的結果與選後的影響，絕對是最值得矚目的焦點。

台北與高雄是台灣南北兩大都會，重要性不言可喻，尋求台北市長連任的柯P已經與民進黨分道揚鑣，孤家寡人獨力作戰，選情看好度雖遙遙領先，但還是要到投票揭曉，才能知道他是否真會成為「全台最大尾」。韓國瑜則是在高雄的綠營鐵板區，從外界原來認為完全不可能贏，一路表現令人驚艷，現在已被公認足可一搏，甚至可能會贏！

更值得注意的是，目前政壇雖群雄並起，但能夠在其名字之後加上「現象」兩字者，應該只有柯文哲、韓國瑜兩人。能被媒體輿論點評為「現象」者，起碼要有兩個特性，一是不僅有現實性，更要有未來性的發展與想像；二是其人其事有奇特性、顛覆性與影響性，能夠改變現在既定的結構與認知，進而帶動未來新的變化。

柯、韓兩人都具有前述兩大特性，足以引發公眾熱議。如果進一步比較兩人的風格與特質，又會發現更多驚人的相似性。

其一，柯P已無庸贅述，韓國瑜則是以非典型國民黨選將之姿，在國民黨陷入歷史最低潮、資源最薄弱之際，挑戰民進黨執政20年以上的高雄港都，而且人氣急升，從菜市場、基層村里到網路年輕人世界，不斷爆紅，其歷程與風格言談就像是個「小柯P」。

其二，兩人各自都顛覆了原來所屬的藍綠陣營，進而化不可能為可能。柯P首次當選當然與民進黨的禮讓頗有關係，但他就任後在路線與理念上與綠營漸行漸遠，終致分手，對他未來是否還能問鼎2020大位，此次正是一大考驗。並非政治素人的韓國瑜，竟能將原被當成的「犧牲短打」營造出如今安打連連的聲勢，說明了台灣藍綠僵持、社會兩極的結構絕非不能改變！過去認為台北市長選舉，國民黨就算牽條狗也會當選的神話，已被柯P破解；而現在認為台南、高雄只要推出1顆綠皮西瓜照樣當選的鬼話，也正因為面臨韓國瑜超越黨派、主打經濟牌訴求，以「空戰」網路文宣加「陸戰」勤走基層，面臨解構的挑戰。

其三，兩人的聲勢效應同樣都不只限於北、高兩市，甚且還外溢全台，不僅成為跨區站台的熱門明星，更強烈衝擊到藍綠陣營的生態結構。事實上，柯、韓兩人惺惺相惜，私下頗有交集，面臨其實並不太遠的總統大選，兩人分進合擊、進而合作的可能性絕不能被排除。韓國瑜的港都之戰若能勝選，除為個人立下不世戰功，更將為國民黨2020贏回政權打下堅實基礎。即使韓敗選高雄，過程中他的表現與對整個國民黨、乃至全台民眾造成的印象與反思，也將為他累積諸多未來的期待與想像。

不管選戰勝敗，韓國瑜明年北上角逐國民黨主席的機會非常高，屆時必將掀起百年老店國民黨全新的大變革。另一方面，柯P一旦勝選連任，在勢不可擋的民意呼喚下，如決心直攻2020總統大位，就必須有積極合作的政黨或政團。

如果真的出現了戰略戰術靈活的「韓主席」，國民黨為了阻止民進黨繼續執政推動台獨，採取當初民進黨為阻斷台北市繼續被國民黨執政，放棄提名、明助柯P的戰略，2020大選時不提名候選人或直接與柯P搭檔合作的可能性，的確可以觀察。

當然，國民黨另提名人選與柯文哲競爭大位，同樣是可能性之一。事實上，台灣社會因長期朝野惡鬥、藍綠撕裂，窒息沉悶已久，政黨輪替亦無濟於事，早就希望能有新的變化重新洗牌導正。柯、韓兩人雖非橫空出世，卻是時勢與英雄互造下的結果，使民意有了新的想像與投射。

對台灣未來的走向與可能的領導人，社會大眾早就厭煩了藍綠既定的排列組合，柯、韓兩人的南北連線，乃至未來可能的聯手合作，勢必對僵化的藍綠結構、停滯扭曲的兩岸關係，帶來全新的重組、變革與進化，此刻正預示一個新時代大變化的醞釀與開啟！（系列完）

(中國時報)