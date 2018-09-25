2018年09月25日 04:11 中國時報 主筆室

新竹發生虐童案，3歲男童遭生父以束帶綁住雙臂，關在陽台上，皮包骨的身軀讓人看了心疼和氣憤。諷刺的是，今年是家暴防治20周年，家暴兒虐案件卻有增無減，除了司法應盡速查明真相、嚴懲虐童行為，政府公權力更應積極介入這類高風險家庭，否則亡羊補牢，為時太晚。

我國在1973年制定《兒童福利法》，2003年與《少年福利法》合併為《兒童及少年福利法》，2011年再修正為《兒童及少年福利與權益保障法》，從法律來看，對兒少保護不可說不完備。但據衛福部資料，近年兒虐通報案件逐年飆升，雖是因通報系統健全和社群媒體檢舉增加，讓黑數浮現，然而從2013年3萬4545件到去年5萬9912件，今年第1季更達到1萬2641件，平均每10分鐘就有1件兒虐案件，顯見法律無法達到實質保護孩童的用處。

尤其兒童家暴事件成因複雜，包括經濟、疾病、婚姻關係等因素都會觸動發生，甚至會受毒品外力所影響，過去法不入家門，現在就算有保護令，一張紙所能發生的效果有限，更何況社工、警察都無法投入24小時保護。

兒虐造成的不只是身體傷痛，更是內心難以抹滅的烙印，更可能因為惡性循環，讓受暴者成為下一個加害人。所以政府應對這類高風險家庭投注更多關心，一旦發現問題，就應透過公權力強制取代親權，並給予被施暴者家庭立即的救助與關懷，才能避免憾事。

兒童是國家未來的主人翁，少子化的今日，每個兒童未來都將承擔更多責任。為政者的責任和當務之急就是要讓人民吃得飽、穿得暖，讓所有人都能夠活得健康和安全，太多政治算計只會造成不幸事件不斷重演。

(中國時報)