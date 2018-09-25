沒在怕的民進黨，怕了

2018年09月25日 04:11 中國時報 葉毓蘭

日前民進黨新北市長參選人蘇貞昌在參加瑞芳區競選總部成立大會，碰上瑞芳龍山里長、反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強攔路，遞交深澳電廠健康風險評估報告，沒想到蘇貞昌一方面問他：「今天是要幹什麼你知道嗎？」一把抓去陳志強手中的資料，接著又對他很狠地拍了幾下肩頭，口中直說「謝謝」、「一起加油」後，便快速離去。事後，陳志強公布影片說，蘇當時對他講那句話時，雖然臉是笑的，但眼睛是狠狠地瞪，讓他心生恐懼。

蘇貞昌這段狠瞪、重拍、強搶資料的影片傳出之後，在社群媒體上瘋傳，也在許多新聞媒體的留言板上看到民眾憤怒的留言，人人頓成柯南：

「光看那個拉手把陳情東西搶過來的動作就令人覺得沒修養、品行差，這種人還沒選上就如此，選上還得了，會聽你們陳情嗎？會幫我們做事嗎？新北市選民睜大你們的眼睛啊！」、「拍得真大力，愛台灣愛得很用力呀，真讓人覺得謙卑。」、「注意蘇的臉部表情，原是憎恨的嘴臉，根本不想理人，後發現攝影鏡頭轉到其正面時，表情秒變成熱絡並把資料收下，再說些應付的話！」、「還沒有選上，就暴力對待人民陳述意見，選上了絕對是新北市的悲哀。」

蘇陣營顯然低估他在瑞芳上演的這部武打片，在政治新聞暫時偃旗息鼓的中秋連假中成為一枝獨秀的賣座鉅片，負評如海嘯般湧出，蘇貞昌終於在23日深夜透過LINE群組發出道歉聲明。

很難想像，以蘇貞昌這樣的政壇老將，又是號稱史上最強辯手，居然會犯下這樣的錯誤？他應該了解，在瑞芳的現場有太多媒體與自媒體（手機），所有的言語、動作、表情全部入鏡，無從遁逃。促轉會張天欽的除垢毀侯計畫，那麼荒誕的劇情，以正義為華麗包裝，將政府機關當成政黨打壓異己的選舉工具，如此腐臭難聞的內容，若非有全都錄的錄音帶一槍斃命，張公公絕對還會厚顏無恥地託稱遭構陷、被斷章取義。反觀蘇貞昌與陳志強的互動，也是在影片內容公諸於世後，才發現代誌大條，不得不道歉止血。

蘇貞昌和陳志強在瑞芳街頭的「遭遇戰」，如果敗下陣來，輸得一點也不冤枉。蘇貞昌年輕時就是成名律師，律師最知道在法庭上的陳述及與當事人的互動，內容固然重要，其他非語言的動作更重要。在律師的日常工作中，如談判、交談、討論等，有時特定的場景不適合只用言辭表達，需要肢體語言的配合來傳遞訊息，如眼神、握手、點頭、微笑、躬身等肢體語言都可以直接而明顯地取代有聲語言的傳情達意，有時，在不便說、不必說、不願說的情況下，律師巧妙運用肢體語言，能收到無聲勝有聲的表達效果。所以，蘇貞昌雖然嘴裡說「一起加油」，但是怒目瞪視的眼神，啪啪作響的重拍與若有似無的架拐子，任3歲黃口孩兒或8旬長者來看，都絕不會相信蘇貞昌是在給陳志強愛的鼓勵。

天不怕，地不怕，連神明都不怕的蘇貞昌，這麼快速道歉了，令人想起東廠事件中的張公公，本來還要說是遭奸人所害，被斷章取義，後來錄音檔全文一出，再加上吹哨者勇敢承認是自己所為，也只好立刻辭職止血。

如此看來，民進黨天不怕，地不怕，不怕國民黨，也不怕對岸的共產黨，恐怕只怕錄音檔、影像檔啊！（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)