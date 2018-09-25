愈打假新聞 愈顧人怨

2018年09月25日 04:11 中國時報 吳景欽

在蔡總統斥責假新聞氾濫後，行政部門似乎全面啟動，甚至NCC也強調，對假新聞可處以最高200萬元的罰鍰。惟以現行可處罰的法律規範，皆有違反憲法之疑義。

由於要判斷所謂真、假新聞，實在難有標準，故目前並無任何對假新聞的直接處罰規範，比較接近者，即是《刑法》第310條第1項的誹謗罪。惟誹謗罪乃是侵害個人名譽的犯罪，故若假新聞並未指涉具體的人與事，就不可能以此罪論；且依據大法官釋字第509號解釋之意旨，只要基於善意且有所本，就算傳述的事實無法證明為真，也不能以誹謗罪論處，這正是現代法治國家對言論自由採取最大寬容的展現。也因此，於網路上散布訊息，就算證明為假，卻往往難以查出製造新聞的源頭，在轉貼者皆可舉出其有所依據下，根據大法官的解釋實也不應對之為處罰。

故在《刑法》有其局限性下，面對假新聞，似可以《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，即散布謠言，足以影響公共之安寧者，仍可處以3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。只是關於謠言、公共安寧等，乃屬於極不確定的法律概念，致難以適用，也使此條款僅具有宣示的意義。

如此的問題也反應在如《廣播電視法》裡之類的處罰規範上。因依據此法第21條，廣播電視的內容，只要違反法律的強制或禁止規定、有礙兒童少年的身心健康、妨害善良風俗，可處20萬至200萬元罰鍰。由於該法的規範對象僅限於廣播與電視，致無法及於網路區塊；同時，如此的法條要件亦充斥著不確定的法律概念，就易形成處罰機關的恣意解釋，落入箝制言論自由之口實。

而就算主管機關勉強拿這些違反法律明確性的法條作為處罰假新聞的依據，也必須考慮一個問題，即若政府機關所發布的訊息，或為誇耀執政成果，或為選舉，致可能美化甚或虛報某些統計數字，則不管是警察或NCC，是否敢於舉發，也有很大疑問。甚且，若政府高層已強力駁斥某些有損政府威信的新聞，執法者是否會因壓力或為仕途考量，就進行網路言論的審查，實也難料。如此就可能使這些處罰規範成了統治者壓制反對聲浪的工具。

在現行法制對於所謂假新聞的處罰，既有其局限，更有極大的模糊空間下，自然得修法加以明確化。只是執政者更該思考，以打假新聞來消弭人民對政府的不滿，可能適得其反，更是走民主自由的回頭路，不如好好反省施政缺失，解決人民之苦，才是正道。

（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)