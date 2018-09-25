2018年09月25日 04:11 中國時報 魏怡嘉

為了減少醫療浪費、紓解醫學中心看病人潮，健保署花了很大的力氣，極力推動分級醫療，希望民眾多到診所看病，不要一下子就衝到大醫院，但推了這麼久，你看我、我看你，彼此的就醫行為好像還是沒有太大的改變。

一位帶著孩子到醫院看病的媽媽說，不是不想到診所看病，但診所開的藥一大把，紅紅綠綠的，孩子吃也吃不好，咳嗽咳到臉發青，開個「日舒」還要自費，乾脆到醫院看還比較省事。

健保署為了落實分級醫療，極力建置轉診平台、雲端資訊系統及醫院垂直整合，基本上，這些方向、做法沒有人會覺得不妥，但畢竟還是距離民眾太遠，並沒有拉近民眾與分級醫療的距離，這位媽媽所說的話，多少道出了民眾要的是怎樣的分級醫療。

首先，民眾到診所看病，一般狀況1次可以開3天份的藥，但大部分吃3天藥不一定會完全好，還是要回診1次，再拿3天份的藥，不如到醫院一趟就可以1次開7天份的藥，且兩趟診所花費的掛號費及部分負擔，跟去一趟醫院差不了多少，且還可省了一趟看病時間，這麼簡單的算盤誰都會撥，實在很難要求民眾將診所當成第一個就醫選擇。

談到診所的開藥問題，就不得不提到簡表的申報制度，目前診所藥品向健保申請給付，主要採用簡表3天66元，也就是診所開3天藥，不管開什麼，健保都給付66元，可以想見，若開太好的藥，一定賠本，如果將開立的藥費成本壓得愈低，就賺得愈多，這也是為什麼診所開的藥普遍都很便宜的原因。根據健保署所跑的資料分析，1張簡表實際所用藥費金額平均不到30元。

一位小兒科診所醫師說，有時候看到孩子咳到不行了，他乾脆要求家長自費幾百元買「日舒」，雖然健保跟診所說必要時可以實報實銷，但要填一堆表格，還要審，審不過就刪沒了，看診已經很忙了，誰還有時間去填這些表格，行醫是懸壺濟世，但也要將本求利才能營運下去。

健保的支付制度牽一髮動全身，要怎麼收就要先怎麼栽，當然，診所簡表維持或廢除還有一場論戰，事關診所的利潤生態，健保署也知道這個燙手山芋碰不得，也不敢碰，但與其建置雲端、轉診平台，在天空高來高去，不如回到人間，了解民眾真正要的是什麼。

民眾需要的只是一個簡單就可以打動自己的分級醫療，真正的癥結點不解，即便有轉診優先、部分負擔減免，說穿了這些也只是敲敲邊鼓，這也是為什麼健保為了分級醫療，大陣仗推動了6大策略24項配套，至今效果仍十分有限的原因，分級醫療還是需要民眾自發性，由下而上才能落實。如果診所開的藥可以跟大醫院的一樣好，又近、又方便，小病誰要跑老遠的大醫院呢？

(中國時報)