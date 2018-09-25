久石讓重現龍貓幻想世界

2018年09月25日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今年正逢宮崎駿動畫《龍貓》問世30周年，擔任《龍貓》配樂的作曲家久石讓將電影配樂改編成管弦樂組曲，安排旁白重述《龍貓》故事，深獲喜愛，今年久石讓將帶著這部作品重返台灣，讓樂迷在音樂聲中重回《龍貓》純樸的幻想世界。

聆聽音樂 浮現畫面

久石讓說，他希望透過管弦樂團演奏電影作品，能吸引更多人認識古典音樂，認識交響樂團的各種樂器，音色，「我的音樂只是媒介。」

《龍貓》組曲裡，久石讓不但邊指揮，還會邊彈鋼琴，過去在日本音樂會擔任旁白的不是別人，正是上周剛過世的日本奧斯卡影后，也是知名女演員樹木希林，她的聲音帶有歷史感，久石讓指揮的手勢一起，樹木希林就開始說故事，把樂迷帶到了《龍貓》世界裡的樸素與單純，至今依舊是經典版本。

久石讓把20首配樂透過交響樂團編制給了動人色彩，〈五月的村莊〉、〈鬧鬼的房子〉、〈小梅與煤炭球〉到〈小龍貓〉、〈龍貓〉等等都非常動聽，一聽見久石讓的音樂，腦海立刻出現動畫的畫面，配器多元，這正是久爺風格。

久石讓本名藤澤守，久石讓（Joe Hisaishi）是他的藝名，這個名稱源自他的音樂偶像美國黑人音樂家昆西‧瓊斯。久石讓並非一炮而紅，他先是在電視台擔任配音，他必須一周內製作60到70首曲目來應付電視台龐大的配樂需求。但因為對音樂的熱愛，他忍下來，積極累積實力。1983年起，他開始與宮崎駿合作，改變了他的一生。

感動自己 才能動人

隨著宮崎駿作品的火紅，久石讓的音樂也受到廣大影迷的歡迎，包括《龍貓》、《霍爾的移動城堡》與《懸崖上的波妞》等，都成為經典。

「音樂就是要在感動觀眾之前，先感動自己，把感情融入作品。」久石讓說，作曲是他人生的全部，也最令他痛苦，「但每次完成自己滿意的作品，又會覺得可以繼續忍受這種痛苦。」

音樂大師久石讓音樂會將於12月8、9日舉行，地點在台北國家音樂廳，樂團由NSO國家交響樂團擔綱，其它曲目還包括德布西《牧神的午後》、拉威爾《鋼琴協奏曲》，鋼琴由「委內瑞拉小太陽」塞吉奧‧廷波擔綱。久石讓也將首演新作《TRI-AD》。

(中國時報)