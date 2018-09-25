受壓迫葉瑪 映照歐洲動盪不安

享譽國際的希臘導演特爾左布勒斯，相隔38年，再度執導西班牙劇作家羅卡經典作品《葉瑪》，探討女性長年來飽受社會制約與束縛，並渴望向外尋求連結的現象。（國家兩廳院提供）

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中國時報
／台北報導

一名女性因求子不得而導致精神崩壞，這樣的現象，反映了哪些女性傳統包袱？享譽國際的希臘導演狄奧多羅斯．特爾左布勒斯，相隔38年，再度執導西班牙劇作家羅卡經典作品《葉瑪》，探討女性長年來飽受社會制約與束縛。

狄奧多羅斯．特爾左布勒斯表示，劇中的女主角葉瑪越反抗，就代表她所受到的壓力越大，「我想透過女性受到壓迫的現象，探討三件事，一是男主角璜所代表的宗教力量，第二是女主角被禁錮在家庭裡的命運，第三則是反映現在歐洲時局現況，法西斯主義很可能會捲土重來的動盪不安。」

這是狄奧多羅斯．特爾左布勒斯第三度來台，他擅長研究、執導古希臘悲劇作品，同時也是阿提斯劇院的創始人、國際戲劇奧林匹克委員會主席。過去和台灣演員合作的作品包括《普羅米修斯》、《酒神的女信徒》，演員皆受過特殊訓練，採用特爾左布勒斯所獨創的呼吸與肢體表演方式，展現音律的節奏感和能量。

狄奧多羅斯．特爾左布勒斯表示，38年前執導《葉瑪》時，他還很年輕，現再回頭來看，對這部作品有不一樣的省思，「劇作家羅卡就是法西斯主義的受害者，從這部作品反映我所嗅到的現下歐洲時局，歐洲並不像外面看來現世安穩，相反地，就像有一股能量醞釀著，準備要爆發，就像蟒蛇住在蛋裡，終要破殼而出。」

(中國時報)

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