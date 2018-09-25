追思盧炎 弟子重現憶江南

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中國時報
／台北報導

已故國家文藝獎得主作曲家盧炎，一生淡泊名利，致力創作與教育英才，目前執教各大音樂系所理論作曲教授有一半都出自盧炎門下。

今年是盧炎88歲冥誕，也是他逝世十周年，他的學生作曲家群包括作曲家李子聲等自發性出資舉辦音樂會，東吳大學音樂系也舉辦研討會，紀念這位溫厚幽默的作曲家。

盧炎是台灣作曲界留美返國任教的第一人，也是少數能夠將中國詩學中的趣味性與審美觀融入創作的代表人物，創作包含獨唱(奏)、合唱、朗誦、歌劇、室內樂以及管絃樂等。盧炎子弟兵也是作曲家連憲升表示，老師一生致力創作與教學，典範令人懷念，希望讓他的音樂有機會被演出，也讓後輩了解盧炎一生的成就。

音樂會上除了演出盧炎兩部較具代表性的管弦樂作品《憶江南》和《海風與歌聲》，作曲家張玉樹將帶來2010年為追悼恩師而作的《Lament》，連憲升、李子聲、林岑陵也將帶來為這場音樂會的創作首演。音樂家則包括指揮家張己任、黃輔棠、江靖波；聲樂家盧瓊蓉、笛簫演奏家陳中申等都將同台，與長榮交響樂團演出。音樂會將於9月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。

東吳大學音樂系則將在10月1日舉行「情衷音樂創作之美-盧炎老師逝世十周年紀念活動系列」，白天以論文發表會、晚上以音樂會的形式來紀念這位學生口中的「盧爺爺」。

音樂系系主任彭廣林表示，盧炎老師在東吳任教多年，以副教授身分退休，後獲聘文理講座教授，直到2008年10月1日辭世，在東吳服務29年，一生和東吳有著緊密的情感。

(中國時報)

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