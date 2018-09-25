黃健瑋醫師入魂 莫子儀才子附身

2018年09月25日 00:40 中國時報 洪秀瑛 專訪

莫子儀（右）和黃健瑋首次對談各自作品、願景，時而嚴肅、時而充滿笑聲。（粘耿豪攝）

黃健瑋（右）在《麻醉風暴2》，將人物特質詮釋得絲絲入扣，左為許瑋甯。

莫子儀（左）在《台北歌手》的劇中劇單元飾演口吃的車伕，右為飾演妻子的黃姵嘉。

37歲的莫子儀、黃健瑋出道至今約20年，今年分別以客台《台北歌手》、公視《麻醉風暴2》同時入圍男主角獎及編劇獎。5年前他們曾在男主角獎項交手，這次2度對決，2人在男主角獎項中呼聲高，演技實力有目共睹。分飾5角的莫子儀，在戲中戲的虛實之間巧妙切換角色，贏面頗大，過去金馬獎曾頒雙料影帝影后，黃健瑋笑言：「我覺得我們都演得好，不如一起拿獎，只是他們願不願意給2份獎金？」

莫子儀、黃健瑋是北藝大學長、學弟，交情近20年，從校園一路到現在，如何看各自轉變與成長？莫子儀說：「他（指黃）那時候個性比較衝、比較叛逆，也是衝撞表演的時期。」黃健瑋自嘲：「講叛逆有點保守，就是過得誇張，比如『這個玻璃為什麼要是完整的』，大概就是這種衝撞，小時候比較壞、討人厭，各方面都過分活潑，我們完全是兩極。」而莫子儀自認一直以來個性較孤僻，不常跟外界互動。

2人繼《紅樓夢》之後，10月12至14日將在國家戲劇院再合體演出舞台劇《神農氏》。黃健瑋去年曾擔任金鐘評審，對於《麻醉2》受青睞，覺得是評審給予莫大肯定。他說，每次入圍都接收到「這次一定是你」的眼光，但經過多次擦身而過的經驗，今年對別人的讚聲，心裡有種不知道該如何反應的「定格感」，他說完馬上轉頭對莫子儀說：「不然你拿獎座，我拿獎金再去做一個，或是我們合照裱框。」

黃健瑋想拿編劇獎

莫子儀被認為奪獎機會高，他今年因為擔任桃園電影節評審，終於知道每個評審看待表演角度和方式不同，「能不能拿到獎項，真的不是自己可以決定。」黃健瑋則對其他入圍對手喊話：「所以啊，軒睿保重！國毅放輕鬆一點，沒事的，不管怎樣，都不要喝太多。」

2人對視帝和編劇獎各有期待，莫子儀以《台北歌手》為例，「因為故事以呂赫若為出發，不管導演獎、編劇獎或個人獎，不論最後拿哪個獎項都不是我們自己的榮耀，而是對呂赫若先生的一種追崇，代表我們的作品可以把呂赫若的精神傳達出來。」黃健瑋最想拿編劇獎，他自剖不愛拋頭露面個性，「最理想狀態是希望10年後可以達標，半年演戲、半年廢在家當編劇。」

黃健瑋在《麻醉風暴2》飾演麻醉科醫生蕭政勳，演技逼真、情感流暢，戲播出時，連醫生都懷疑他真的有麻醉醫生經歷。他第1季演出時，刻意為角色設計「說話含糊」狀態，到了第2季，蕭政勳已「入魂」，他也同感：「演一演，連自己都不懷疑自己，因為第1季播出後，角色好像真的存在，到第2季一開拍，彷彿我就是蕭政勳。」

第2季中，他戲裡好幾場與許瑋甯沒話講的時候都會定格，傳達出享受跟這女生在一起感覺，透過細微動作或習慣，讓觀眾有無限想像。黃健瑋也嘗試做「性別權力反轉」，「一般人既定印象都覺得男性是Man的，我在角色設計時故意放掉，真正做決定的是許瑋甯飾演的楊惟瑜，情感面也是，蕭政勳有他陰性的一面，這部分和我很像。」

莫子儀5度向金鐘叩關，他在《台北歌手》飾演聲樂家、文學家呂赫若，還必須分飾呂赫若小說中的4個角色：學校老師、小鎮醫生、憨厚農夫及口吃車伕。原本車伕一角不需要口吃，是莫子儀主動向導演增加的特色，他亦下足苦功背客語、德語、日語等，為了練鋼琴曲目指法，他還買了一台電子琴，每天在家練6小時以上，「因為扮演的是曾經存在的人，不能妄加揣測和詮釋。」

莫子儀自虐逼演技

他對角色的投入與認真程度幾近自虐，5個角色中，難度最高的是呂赫若，「除了看他的日記、小說，同時也理性思考，他有外遇，但卻在日記裡隻字未提。我也常看著他不同時期的照片，有幾個晚上在家練琴，突然感覺到呂赫若好像就坐在我旁邊，微笑看著一個笨拙的表演者想要詮釋他的過程，那時候有種陪伴、鼓勵的感覺，有點玄，但這體驗滿特別的。」

(中國時報)