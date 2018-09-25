盧廣仲新進演員獎勝算大

2018年09月25日 00:41 中國時報 洪秀瑛 報導

張軒睿演出《我的男孩》，角色生動流暢，令人激賞。

李國毅在《麻醉風暴2》是醫師又是饒舌歌手，角色難度高。

今年金鐘男主角獎項，另3位入圍者包括《麻醉風暴2》李國毅、《花甲男孩轉大人》盧廣仲及《我的男孩》張軒睿。3人各有獨特魅力，特別的是盧廣仲首次從音樂圈跨足戲劇，同時入圍新進演員獎，他從外型到演技，純樸自然，本色演出，如無意外，獲得新進演員獎的機率最大。

盧廣仲劇中和龍劭華、蔡振南、柯叔元、謝盈萱等資深演員飆戲，演技不但沒被掩蓋，幾場哭戲也表現得很到位，讓大家印象最深刻的橋段莫過於他與蔡振南「一鏡到底」的對罵戲碼，操著熟練台語、自然的父子互動，成為本劇的經典片段，也讓觀眾及評審見識他在戲劇方面潛力。

出道12年的李國毅，以《麻醉風暴2》與同部戲的黃健瑋入圍同獎項，面臨「自己人」互打局面。他從《比賽開始》、《我的自由年代》、《回家》、《麻醉2》到《1006的房客》，不斷挑戰自我，嘗試各種不同角色及類型，奮戰多年終於走進金鐘殿堂。

《麻醉2》中，他平時是天才外科醫師，晚上搖身為饒舌歌手，他詮釋起來情感真實，恰如其分，面對這個出道以來堪稱最難飾演的角色，李國毅曾形容「記憶體快要滿出來」。除了練唱4、5首Rap，最難的是還必須背許多醫療專業術語，苦不堪言。

25歲的張軒睿是男主角獎入圍者中年紀最小的，戲齡和作品也不算多，剛開始以偶像劇《狼王子》受矚目，後來與林心如合拍八大《我的男孩》，雖然他的演技不是最純熟的，不過有另一種特別味道，他戲裡曾出現「想哭卻又不能掉淚」的微表情，令人印象深刻，未來可期。

(中國時報)