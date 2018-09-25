陳家逵拚獎告別人生低谷

2018年09月25日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

陳家逵在《台北歌手》演出精湛，入圍金鐘男配角獎。

劇場鬼才陳家逵是金鐘視后林依晨、六月的表演老師，今年首度以《台北歌手》入圍金鐘獎男配角獎，對他來說意義重大，他坦言，畢竟教了這麼多學生，如果自己的演技沒有被體制肯定，似乎有點心虛，這次入圍，好像得到了「證書」，有種終於可以交代的感覺，好像可以繼續做這件事、繼續當演員了！

陳家逵懷才不遇多年，去年演藝事業好不容易出現轉機，卻又突然被推向人生低谷。他與交往8年、小他10歲的舞台劇演員周羿汎，去年4月剛辦婚宴，兩個月後，才31歲的老婆就罹患淋巴癌，他驚呼：「真的很糟，很可怕！過去一整年我都覺得老天爺在跟我開玩笑。」

《台北歌手》演4角

一開始他老婆只是覺得胸口不舒服、呼吸困難，就醫後竟是淋巴癌，且已壓迫到呼吸系統，必須住院治療，「她一進醫院就一個多月沒出來，連想要先凍卵都來不及。」

當時陳家逵正在拍電影《引爆點》，每天5點多赴宜蘭拍戲，拍完戲再去醫院看老婆，接著又去電台主持節目，回家後再趕快看劇本，整個夏天他都這樣過。後來他在《台北歌手》演出文學家、色財主、小農夫及浙江商人4個角色，他邊拍戲、也主持並教課，生活緊繃。

某天他自己開車趕戲，只差幾秒就被紅燈擋下，「我在車上大叫，持續了2、30秒，也生氣自己為何連這件小事都無法招架。但發洩完，還是乖乖去劇組報到。那時我稍微可以體會當年許不了的生活。」

幸好今年4月老婆已做完8次化療，重返舞台，他也在努力多年後，入圍金鐘獎，夫妻倆都從谷底反轉、再見陽光。他說，老婆生病這一遭，讓他學會「事情發生了就先接受、等待」，工作觀也變得豁達，會轉念心想：「老天自有祂的安排，這個沒有給你，應該是要安排其他更好的給你吧！」

(中國時報)