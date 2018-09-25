蘇芮楊培安 央視秋晚飆嗓

2018年09月25日 04:11 中國時報 尤嬿妮 、 許雅淳 報導

楊培安昨在後台與工作團隊一起吃月餅過中秋。

許茹芸昨在演唱空檔練書法，順便打歌。

24日中秋節，各地舉辦慶祝活動，其中以央視的中秋晚會（秋晚）陣容最為浩大，今年廣邀台灣歌手助陣，包括蘇芮、許茹芸、姜育恆、楊培安及胡德夫等人獻聲陪民眾迎佳節，其中，首次參與晚會的蘇芮、楊培安，分別飆唱〈牽手〉及〈黃河長江〉，氣勢磅礡。

蘇芮為了昨晚演出，提早和家人聚餐過中秋；而楊培安則選唱張雨生遺作〈黃河長江〉，在重要節日向偶像致敬。

楊培安回想出道以來節日大多在工作中度過，他記得約20年前一次中秋夜，結束Pub駐唱正要離開，店裡員工因喝酒玩開了，在門口烤肉時起鬨放沖天炮、朝對街大樓射，「剛好射中一戶民宅，巧的是這戶人家沒關落地窗，沖天炮一爆…紗簾就燒起來了。」所幸住戶發現後趕緊打119滅火，而Pub員工則嚇得一哄而散，楊培安苦笑說：「民宅主人可能到現在都還不知道是誰把沖天炮放到他家、引起火災。」

許茹芸入住位於山東曲阜的飯店，裝潢典雅，古色古香，她利用妝髮完成後的空檔，在飯店練習書法，她寫下新專輯名稱《綻放的綻放的綻放》，練字兼打歌。

維安規格比照官員

據了解，央視不僅節目審查嚴格，製作團隊還包下整棟飯店，讓藝人及工作人員入住，進出皆需配戴工作證，且會場至飯店沿路都有維安人員開道，規格猶如政府官員出巡。

(中國時報)