邱澤淚眼形塑台北小野狼

饒星星為飾演長期吸毒的少女拚命減肥。

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中國時報
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高雄電影節24日公布「台灣越界」單元最新片單，包含金鐘編劇徐譽庭電影處女作《誰先愛上他的》，新科台北電影獎影后謝盈萱精彩詮釋「大媽型」主婦，不僅在片中霸道管教兒子黃聖球、甚至對他情緒勒索，和情敵邱澤對質時一觸即發的愛恨糾葛，「當壞人」後發狠情緒以及事後的懊惱、後悔都令人揪心，她將和2位導演徐譽庭、許智彥出席雄影於10月20日舉行的放映活動。

北影影帝邱澤嘗試新演技，洗脫以往高富帥小生的標籤，不修邊幅的演出展現截然不同的魅力，成功形塑「台北小野狼」形象。他為本片不僅推掉許多戲約，還空出3個月專心排戲，他表示這是自己演過最美的愛情故事，他更為電影流不少淚，排練時就被劇本打動崩潰大哭，其中一場哭戲拍16次才完成。

饒星星為戲全裸

電影《小美》同樣入選該單元，饒星星飾演女主角「小美」，透過9名小美生前接觸過的人的訪談與回憶，讓觀眾自行拼湊出邊緣少女的生平事蹟與命運。饒星星表示最大挑戰是「即興表演」，另外還得和劉冠廷全裸入鏡，只遮住重點部位。

電影另一亮點是飾演房東的陳以文，因揣摩香港口音，讓不少觀眾以為他真的是香港人，片中長達7分鐘的獨白，也考驗他的演技。導演黃榮昇與饒星星將出席雄影10月27日放映場。

(中國時報)

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