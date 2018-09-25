張睿家取景花蓮 舊地尋演戲初衷

2018年09月25日 04:11 中國時報 徐桐炘 專訪

張睿家養成運動好習慣，從此維持精壯體態。（石智中攝）

出道15年的張睿家，拍攝雜誌時已能輕鬆駕馭各種形象。（石智中攝）

張睿家出道15年首度出版寫真書《讀家記憶》，從去年初訂下目標，策畫、拍攝，半年後開始挑照、撰寫文字，甚至將手寫筆跡印在書上。想過出一本單純的寫真書，分享如何維持身材，考慮在日本取景，但不甘於只是在美景中拍下美照，他決定回到當年讓他拿下金馬獎最佳新演員獎的《盛夏光年》拍攝地花蓮，希望帶著粉絲和他一同搭乘時光機，在充滿炙熱青春的原點，和他一起尋找演戲的初心並看見15年來的轉變。

從勘景到拍照，張睿家4天全程參與並擔任司機，途中還因妝溶在眼裡，導致一路上眼睛都有點畏光，他笑言是用「意志力」將車子開到各地，自我喊話：「我要撐下去！」這大概也和他運動員出身的個性有關，學生時期當拔河選手，手常因摩擦呈現「燒焦」，但無論再苦都得撐著，也讓他做任何事情都格外有毅力。

上課充電添演技

他和花蓮的緣分極深，除了大銀幕處女作，還在當地演出《到不了的地方》、《愛。回來》、《軌道》和《星座愛情雙魚女》，再次走訪取景地，當年拍攝《盛夏光年》海報的美式餐廳已變成民宿，但透過朋友接洽後，成功入內拍攝，坐在同張椅子上，他表示：「沒想過33歲再回到這個地方拍寫真。」

張睿家當下五味雜陳，「回想起來覺得這一切都很不可思議。」自認當年還太青澀，又因為先拍過電視劇，表演模式被固定，電影開拍前被導演「調很久」才能自然演出，也因此慢慢喜歡上演戲，但他大多時候仍是遵循導演指令演出情緒，後來知道演員也需要學習上課，「才能讓角色更飽滿、更有層次。」

工作之餘樂慢活

高二開始從事演藝工作，張睿家坦言：「當年只是『好奇』和『試試看』的心態。」沒想過會在這行待下去，但因為《盛夏光年》被注意，10多年過後，脾氣和個性轉變許多，不僅心態成熟，現在對演戲也有更多想法、更細膩，之前因拍攝《動物系戀人》再遇合作過《七年級生》和《愛情合約》的賀軍翔，2人都驚訝光陰飛逝，但也看見彼此成長。

工作之餘，張睿家盡量放慢生活步調，拍完戲會去花蓮找朋友玩，他表示都是拍戲時認識的圈外好友，他在他們面前脫下明星樣貌，彼此沒有距離的釣魚、山上玩水。能在花蓮完成寫真書拍攝，全靠當地好友幫忙，他借到一輛大車，並發揮許久沒開的手排技術，載著團隊走訪花蓮各地。30日他將舉行寫真簽書會，預告神祕嘉賓現身力挺。精采內容全文請見10月1日出刊的10月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)