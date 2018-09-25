早安家族全明星 見證20年歌壇不墜

早安家族推20周年豪華紀念3A單曲，台灣預定26日和日本同步數位發行。

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中國時報
報導溫博鈞

日本老牌偶像集團「早安家族」慶祝成立20周年，集結經紀公司旗下含「早安少女組。'18」、「ANGERME」、「Country Girls」、「Juice=Juice」、「Kobushi Factory」、「Tsubaki Factory」等團與9位超強新人，共同以「早安家族全明星」名義，推出豪華紀念3A單曲。

當中〈YEAH YEAH YEAH〉、〈嚮往的Stress-free〉邀來「早安之父」淳君擔綱詞曲創作。淳君用字遣詞奇特富創意，如代表作〈Love Machine〉中一句「不管再如何不景氣，愛情總是通貨膨脹」，以當時日本社會現象比擬，幽默詮釋世間愛情觀，並創百萬銷售佳績。

早安家族向來堅持不對嘴，展現唱跳實力，影響諸多後起之秀，如韓選秀節目《Produce 48》中，評審跟參賽者都有女團「After School」的成員，該團便翻唱過〈Love Machine〉。

加護亞依挺演唱會

早安家族和台灣相當有緣，早期團體「椰果少女組」來台拍攝MV，竟為椰樹畫面在台北馬路安全島上熱舞。曾在台灣發展的歌手本多RuRu，即為四人團體「太陽與月亮」成員。最近嶄露頭角的吳兆絃，之前就是「早安家族台灣」組合「大小姐」成員。

近來早安家族演唱會邀來「傳說級」前輩成員，包括早安二期成員市井紗耶香、演藝路坎坷的加護亞依等人，全場皆以溫暖掌聲歡迎她們「回家」，如同大家庭般的氣氛，正是早安家族在激烈汰舊換新偶像市場中，20年歷久不衰最大要因。

(中國時報)

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