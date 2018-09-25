米蘭時裝周－鄭秀妍變身花朵女郎

義大利傳奇女星伊莎貝拉羅賽里尼，帶著女兒、孫女一同為品牌走秀，呼應本季設計師傳達的「DNA」主題。（CFP）

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中國時報
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Jessica鄭秀妍以一襲華麗感十足的花卉洋裝，登上DOLCE & GABBANA 2019春夏女裝大秀伸展台。（CFP）
身為DOLCE & GABBANA亞太區品牌大使的女星迪麗熱巴，穿上公主風印花蓬蓬裙，再次登上米蘭大秀。（CFP）
義大利女星莫妮卡貝魯奇身著黑白波卡點洋裝帶領眾人謝幕。（CFP）

DOLCE & GABBANA的秀場絕對是最令義大利人瘋狂的，從寄送的邀請函極易被順手牽羊這點就可見一斑。這天米蘭Metropol劇院外，早已擠滿前來追星的粉絲人牆，保安人員面無表情地打開邀情卡，掃描貼附在其中的晶片，放行平板螢幕上顯示為綠燈的受邀嘉賓。

經典元素 印花滿場舞

2019春夏秀場中，一個個身著全套蕾絲花裙的義大利女郎，攙扶著同樣穿著品牌正裝的男伴，彷彿人人都是享受場外尖叫聲的明星。伸展台上大大擺放的「DNA」字樣與座位上的小冊子，同樣描繪著構成品牌的基因，由愛、西西里、食物、美麗等字眼圍繞成的指紋，為即將開場的大秀點燃激情。

在一眾身著黑色蕾絲洋裝、手持蠟燭的模特帶領下，宗教與傳統的歷史淵源，令空間中瀰漫著化不開的神聖氛圍。電影《真愛伴我行》中的女星莫妮卡貝魯奇（Monica Belluci），身著黑白波卡點洋裝為大秀開場，義大利傳奇女星伊莎貝拉羅賽里尼（Isabella Rossellini）也帶著女兒、孫女一同登場，而亞洲代表Jessica鄭秀妍和品牌亞太區代言人迪麗熱巴則化身花朵女郎，搭配包含Cameron Dallas在內的各路網紅，頓時令伸展台上光豔四射。

搶眼的印花，妝點誇張的寶石、刺繡，造型詼諧的配件和帶有女人味的性感輪廓，是DOLCE & GABBANA一貫不變的賣點。本季兩位設計師再度強調核心，無疑想是將義大利風格中的熱情感染全世界，讓穿上品牌的男女，都能被歡愉加冕，成為自己的國王／皇后。

(中國時報)

凱特布蘭琪 優雅黑白

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