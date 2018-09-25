凱特布蘭琪 優雅黑白

影后凱特布蘭琪身著一襲黑白優雅裙裝，現身GIORGIO ARMANI 2019春夏女裝大秀。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
亞曼尼先生經典的瀟灑西裝輪廓，本季搭配透明PVC塑料靴款、網狀提袋，提升整體輕透感。（CFP）
GIORGIO ARMANI 2019春夏女裝系列，以「顏色的形狀」為題，透過輕柔迷幻的色澤，描繪收放自如的女性力量。（CFP）

周日早晨，湧現的人潮劃破亞曼尼劇場（Armani/Teatro）周圍的安寧，時尚產業工作者們依照慣例，以GIORGIO ARMANI 2019春夏女裝系列，為米蘭時尚周最後一日作結。帶著朝聖心情前往的人們，在一排穿著筆挺亞曼尼西裝的工作人員引導下進入殿堂，還包括了以一襲黑白優雅裙裝現身的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchette）及名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）等人。

閃著石英粉和貝殼光的邀請卡上，用義大利文印著「顏色的形狀」（LA FORMA DEL COLORE）字樣，讓我們對這位義大利國寶級設計師腦中的2019春夏系列，不禁感到好奇。燈暗，輕快的樂聲中，金屬灰、柔霧藍等絲光粉彩色，用亮粉和綠色點綴，有如光線照射水面所折射出的迷幻色澤。

飄逸的裙裝、外衣與經典西裝，在薄紗及透明PVC配件的層次鋪陳下，輕盈而流暢，逐漸形成亞曼尼先生簡潔、修長的本季輪廓。一眼即可辨認的亞曼尼女人，看似輕如鴻毛，實則充滿力量，收放自如間傳遞女性的真我風格。

(中國時報)

米蘭時裝周－鄭秀妍變身花朵女郎 玖壹壹 衣著不囉嗦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。