凱特布蘭琪 優雅黑白

2018年09月25日 00:41 中國時報 陳張眾 報導

亞曼尼先生經典的瀟灑西裝輪廓，本季搭配透明PVC塑料靴款、網狀提袋，提升整體輕透感。（CFP）

GIORGIO ARMANI 2019春夏女裝系列，以「顏色的形狀」為題，透過輕柔迷幻的色澤，描繪收放自如的女性力量。（CFP）

周日早晨，湧現的人潮劃破亞曼尼劇場（Armani/Teatro）周圍的安寧，時尚產業工作者們依照慣例，以GIORGIO ARMANI 2019春夏女裝系列，為米蘭時尚周最後一日作結。帶著朝聖心情前往的人們，在一排穿著筆挺亞曼尼西裝的工作人員引導下進入殿堂，還包括了以一襲黑白優雅裙裝現身的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchette）及名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）等人。

閃著石英粉和貝殼光的邀請卡上，用義大利文印著「顏色的形狀」（LA FORMA DEL COLORE）字樣，讓我們對這位義大利國寶級設計師腦中的2019春夏系列，不禁感到好奇。燈暗，輕快的樂聲中，金屬灰、柔霧藍等絲光粉彩色，用亮粉和綠色點綴，有如光線照射水面所折射出的迷幻色澤。

飄逸的裙裝、外衣與經典西裝，在薄紗及透明PVC配件的層次鋪陳下，輕盈而流暢，逐漸形成亞曼尼先生簡潔、修長的本季輪廓。一眼即可辨認的亞曼尼女人，看似輕如鴻毛，實則充滿力量，收放自如間傳遞女性的真我風格。

(中國時報)