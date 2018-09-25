玖壹壹 衣著不囉嗦

玖壹壹穿Ed Hardy打造屬於自己的時尚風格，洋蔥（左起）穿翻玩系列白色上衣6180元，自然圖鑑系列長版外套2萬8980元、長褲1萬8980元；建志穿翻玩系列連帽外套1萬4380元、長褲1萬980元；春風穿十字架系列上衣7280元，自然圖鑑系列馬甲背心1萬9380元，Cruel系列織帶長褲 1萬5980元。（微風提供）

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中國時報
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成軍9年的本土夯團玖壹壹，當年拍成軍微電影時就是穿Ed Hardy經典的虎頭上衣，正在籌備新專輯且二度攻上小巨蛋舉辦演唱會的他們，受邀巧搭「微風精品」旗下Ed Hardy詮釋時尚，覺得「穿得自在、是自己喜歡的就是最帥、最時尚的造型。」

上個月他們參加微風信義之夜擔任Ed Hardy一日店長，獻出時尚紅毯處女秀，多次接觸越來越熟知品牌，除老虎跟骷髏頭，也喜歡水鑽跟刺繡等設計元素，「衣服有重點、不囉嗦，像是有老虎、骷髏頭、還有男人水鑽，演出時穿上再搭配燈光，一定會很閃趴（台語）」

圖鑑手法表現手工質感

3個人之中，對穿搭最有想法的是健志，愛嘗試不同配件、服裝的搭配；洋蔥容易愛上同一種類型的服裝，常常好一陣子會穿雷同的樣式；春風則是以舒服、輕鬆為主，穿出自己的男人味。

由於「台玖線-一票玩到底」演唱會表演近3個小時，近來已密集訓練體能，而演唱會的噱頭之一是「洋蔥承諾大秀肌肉」炸翻舞台，他們認為「目前最難駕馭的服裝風格應該是緊身衣吧，因為身材要很好，看看之後洋蔥是否會嘗試。」計畫讓洋蔥來次大突破。

這一季Ed Hardy的翻玩系列，運用了可口可樂、法拉利、DHL快遞等生活上常見的Logo，重新幽默詮釋；自然圖鑑系列則以大自然的事物為靈感來源，融合動植物元素、配合說明字體以圖鑑的手法，加上拔印、燙鑽、滌線繡、亮片繡等工藝來表現手工質感。

(中國時報)

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