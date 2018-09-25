快時尚 在台警鐘響

Forever 21信義店3年前開幕盛況，當時連平日都出現排隊熱潮。（本照資料照）

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中國時報
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位於ATT 4 FUN三角窗的Forever 21旗艦店，已趁連假悄悄歇業。（吳奕萱攝）
Forever 21原本氣派的店鋪準備清空，門口僅表示「櫃位調整中」。（吳奕萱攝）
同樣來自美國的快時尚Gap，除了著名的丹寧系列，款式主題也多樣。（Gap提供）
Forever 21販售平價少女時裝，但近年定位不明、追不上市場腳步。（翻攝官網）
UNIQLO帶動輕羽絨系列風潮，鎖定機能取向。（UNIQLO提供）

中秋連假逛街人潮提升，但位於信義區ATT 4 FUN的快時尚品牌Forever 21，卻已黯然拉下鐵門，放棄把握最後的連假買氣，空蕩蕩的三角窗，與附近熱鬧櫃位形成對比。距離閉店消息才傳出不到3天，連員工都在無預警下得知資遣，快時尚的崛起敗退也引發議論。

部分環保團體拒買

曾任職時尚與運動品牌行銷部的Keith觀察，快時尚熱度已疲軟，尤其精華地段房租過高，加上品牌蜜月期已過，人流量逐漸衰退，且因商品單價低（Forever 21女裝上衣約390元起），平均客單普遍不高，無法支撐成本。再者，快時尚風潮已過，商品因價格平易近人，品質與其他服飾品牌尚有差距，另部分已開發國家環保團體，已針對這些品牌的製造方式是否環保，質疑許久，甚至有拋出拒買的議題，也影響全球買氣。

另一位通路行銷也私下指出，Forever 21關店問題可擴大看成服飾業目前非常競爭，快時尚同業與網路購物分食了整體大餅；加上該牌很少在台做行銷活動，與在地有距離，沒與消費者建立起情感連結，能以品牌光環撐實體店多久，就成為了問號。

Keith也說，Forever 21關ATT 4 FUN門市主因應是轉向網路販售，目前在台灣已有辨識度，轉向線上網購後，業績應也不會衰退太多；且扣除實體店面租金及人員費用，將其轉向應用於線上廣告費用，也可發揮更大的效益。

平價不再是主流

Forever 21目前僅存忠孝敦化一家店，近來也大打折扣促銷，外界懷疑是否實體店全收攤，店員表示折扣活動是例行性，是否也會閉店則沒有聽說，無法回應。

事實上，平價時尚競爭激烈，來自瑞典的H&M與ZARA都已不再展店，其中H&M僅在台北3家門市、ZARA全台8家門市，幾乎開設於租金昂貴的精華地段。而從2010年進駐台灣的UNIQLO，8年來已展店至70家門市，躍居龍頭地位；旗下更便宜的GU，因日本總公司方向，目前僅有8家。

此外，為了突破快時尚浪費、不環保衝擊買氣的疑慮，Gap與H&M都各自發展出節省水資源、混紡織物循環再造技術等，發展永續布料與節省資源，提升大眾形象。另一方面，不斷炒熱的聯名話題也是品牌進步的要點，如GU聯名前LV知名總監KIM JONES；Gap在地化邀請蕭敬騰等藝人演繹，結合時尚脈動抓準年輕族群，都將這些「快時尚」定義不再單純片面。

(中國時報)

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