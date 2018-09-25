無線運動耳機 客製化升級

Plantronics BackBeat FIT 3100專為跑步者、喜愛健身者和運動愛好者而設計，更有專屬BackBeat APP。（Plantronics提供）

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中國時報
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Jabra Elite Active 65t，7290元。（Jabra提供）
Plantronics BackBeat FIT 3100，電光跑酷黑、電光冒險灰共2色，5390元。（Plantronics提供）

無線耳機漸漸變成不少運動愛好者的必備品，各大廠商都發展出自家獨有的「真無線耳機」新品，Jabra就推出了具備動作感測功能的真無線運動耳機「Elite Active 65t」，可透過耳機作優化鍛鍊，另外Plantronics近日推出品牌首款「BackBeat FIT 3100」運動真無線耳機，針對運動愛好者而設計，為熱愛運動、跑步等活動的消費者，提供更佳選擇。

Jabra的Elite Active 65t此次全新加入了動作感測功能，可透過內置的動作感測器來追蹤運動表現，在各種模式下會紀錄活動數據，像是活動模式是為了走路或跑步等休閒活動而設計，提供步數紀錄參考，可說是新型的運動穿戴裝置，而且也提供個人化音效設定，外觀上就將金屬元素結合運動物料，銅藍色的設計，更具科技時尚感。

BackBeat FIT 3100擁有全新的Always Aware半開放式耳塞，在使用過程中也能聽到周邊環境聲，對於熱愛路跑的使用者來說，就能更放心、安全地戴著耳機運動。另外更搭載專屬的BackBeat APP，內建的MyTap功能可啟動語音助理、碼表、計時器與自定義歌單等客製功能，最長可達10小時的電池續航力，上班、運動等各種時間都能使用。

(中國時報)

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