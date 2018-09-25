卡通聯名潮 米奇七龍珠爆童趣

H&M DIVIDED女裝系列慶祝米奇老鼠90周年紀念，首發米奇聯名，女款大學T 699元起。（H&M提供）

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中國時報
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UNIQLO推出MICKEY MOUSE ART by ANDY WARHOL UT系列，同時也紀念普普風藝術大師ANDY WARHOL，590元起。（UNIQLO提供）
adidas Originals×Dragon Ball Z聯名鞋款，將在周六（29日）開賣，價格店洽。 （adidas Originals提供）

聯名商品一向拉抬銷售，吸引各品牌不斷持續合作，ASICSTIGER暑假才喚起男孩童年夢，推出《灌籃高手》中的澤北榮治戰靴，引發搶購；引頸期盼的動漫下一波《七龍珠》adidas Originals × Dragon Ball Z也將於本周六（29日）在台開售，除以孫悟空身上的橘藍配色戰鬥服為鞋款概念，還有大反派弗利沙的紫白亮眼配色，對粉絲而言辨識度相當高，粉絲也戲稱7款鞋盒拼湊起來可以「召喚神龍」。

另外，不敗的迪士尼之星米奇歡慶90歲生日，少與卡通聯名的H&M，除了推出經典印花連身裙外，還有貝蕾帽、米奇耳朵頭飾等，整套搭配下來搖身一變可愛米奇造型。UNIQLO近年常合作米奇UT系列，本次也特別紀念普普風藝術大師安迪沃荷，當年獨特詮釋的米奇風格，透過他最著名的網版印刷與絹印組合，以3隻米奇重疊印刷成一隻米奇的圖案特徵發表聯名款，上衣590元起。

(中國時報)

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