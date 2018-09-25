渾身都是寶的渾頭小道士

2018年09月25日 04:11 中國時報 郭箏

將近一千年前，東漢明帝某夜做夢，夢到一個頭閃白光的金人從西方飛來。

翌日上朝，大臣們認為這是西方的「佛」，漢明帝便派蔡愔等十餘人赴天竺求佛法。

他們走到「大月氏」，就遇見了來自天竺的高僧迦葉摩騰與竺法蘭，於是相偕同行，以白馬馱經，回到當時的京城洛陽。

漢明帝先把他倆安置在招待外賓的「鴻臚寺」，然後在城西的雍門外按照天竺樣式建造了一組建築，為了紀念白馬馱經之功，取名「白馬」，又因他倆曾經暫住於鴻臚寺，便以「寺」字稱之。

從此之後，中原的僧院便泛稱為「寺」。

「白馬寺」成為中原佛教的發源地。

迦葉摩騰與竺法蘭住進白馬寺後，譯出了《四十二章經》，為史上第一部漢文佛經。

白馬寺歷經千年擴建，占地數百頃，廣袤宏偉，誰也不知道它的正後方還有一座小小的道教廟宇「紫雲觀」，就像一個委屈的小媳婦，只能躲在大娘背後。

卻說與顧寒袖、梅如是同行的十八歲小道士莫奈何，剛才在白馬寺前碰到了師父提壺道人，便一起走向「紫雲觀」。

「師父後來就一直住在這兒？」莫奈何問。

「是啊，也沒其他地方可去。幸虧紫雲觀的方丈『烏有道長』收留，日子過得還挺不錯。」

這對師徒來自括蒼山上的「玉虛宮」，提壺道人其實沒啥本領，靠著招搖撞騙為生，莫奈何就更別提了，十三歲上山修道，五年多來的功用就是被師兄們當成出氣筒。

此刻，莫奈何喜孜孜的從懷裡掏出一塊大印：「師父您看，我現在是『夏國國師』了！」

提壺道人嚇了一大跳：「你別拿這些兒童玩具作耍，這可是殺頭的大罪！」

「唉，您放心，您仔細瞧瞧這大印，貨真價實，童叟無欺！」莫奈何又取下斜揹在背上的寶刀。「您再看看這把刀，這是六百多年前『大夏天王』赫連勃勃親自督造的『大夏龍雀』，刀中至尊呢！」

弄得提壺道人一頭霧水，莫名其妙。

（待續）

(中國時報)