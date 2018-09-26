總統府資政批新南向搶學生！出賣中華民國身分證

2018年09月26日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台灣「學用落差」問題嚴重，政府擬設法招收更多僑外生，讓他們畢業後在台灣工作幾年就可以入籍。總統府資政陳博志昨表示這項政策很有問題，不但無法補足台灣產業界所需的人力，還可能造成一些辦不好的學校，「從原本的賣文憑變成賣身分證」。

陳博志質疑僑外生入籍

黃昆輝教授教育基金會昨舉行「是教育沒有培養出人才，還是企業沒有善用人才」座談會，基金會董事長黃昆輝表示，台灣產業界對人力「供需失調」與「學用落差」抱怨已久，而研究者認為主要是因為欠缺「人力規畫」與「產學合作」所致，不過教育界對產業界也有不少怨言，問題到底出在哪裡，值得探討。

完全沒有考量產業需求

配合《新經濟移民法》擴大招攬中階技術人才，行政院鼓勵高中職開專班，向新南向國家學生招手，更研議跨部會修法，大專僑外生畢業後留台工作5年、高中職僑外生畢業後留台工作7年，可望取得長期居留權或入籍。

陳博志說，產業界需要的人才，國內教育界無法提供，才有需要從國外引進。譬如台灣缺乏軟體人才或打鐵匠，政府才有必要從國外引進來補足，但這項招收僑外生的政策，完全沒有看到產業需求，最後來的人不一定是台灣缺的，台灣缺的則不一定會來。

從賣文憑變成賣身分證

「未考慮產業需要所引進的人才，搞不好是來搶工作而已。」陳博志說，國內學校培養出來的台灣人才不為企業所用，他們改而培養僑外生就可以扭轉嗎？他認為，這項招收僑外生的政策，可能讓一些辦學不好的學校繼續生存下去，「但從原來的賣文憑改為賣身分證」。

高苑科技大學前校長曾燦燈在會中指出，這幾年國內大學成立太多「吃喝玩樂」科系，他曾聽聞中部有一所科大，餐飲、觀光科系學生就高達7000人，他質疑：「學生素質不好，怎麼可能教成人才？他們不要混日子就很好了！」

(中國時報)