環保署首度調查發現！自來水44％驗出微型塑膠

環保署調查發現自來水（左圖，本報資料照片）及淡菜、牡蠣、扇貝等貝類（右圖，季志翔攝）都含有微型塑膠。

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中國時報
／台北報導

微型塑膠已無孔不入。環保署針對89處自來水淨水廠進行全面性調查，發現23件原水樣本中有14件含微型塑膠、占61％，經處理後流到家戶使用的清水，100件則有44件有微型塑膠、占44％。所驗出的微型塑膠呈纖維狀，每公升清水最多有6根、平均0.75根，主要成分有PE、PET、Nylon等，都是常見塑膠製品。

無孔不入 貝類也暗藏微粒

除自來水，環保署環境檢驗所也對7處養殖區（王功、台西、安平、東石、澎湖、金門、馬祖）及墾丁、福隆海水浴場做調查。環檢所組長楊喜男表示，每1千公升海水有1千至1.85萬個微型塑膠，每公斤沙礫有26至2400個微型塑膠。養殖與野生貝類以每公斤為檢驗單位，平均含0.2至5.2個微型塑膠。

環保署去年12月至今7月針對自來水、海水、沙灘沙礫與貝類中微型塑膠含量，運用熱觸測試法、螢光染色法及顯微光譜法做檢測，大部分都含有微型塑膠。這是首次官方調查報告，使用濾膜的孔徑比國際研究通用者更小，並精確檢測每根微型塑膠的材質，具一定公信力。

楊喜男解釋，微型塑膠是指小於5mm（毫米）的塑膠殘屑，相當於米粒大小，都是生活中常見的塑膠製品進入大自然後日久裂解而成。如塑膠袋、保特瓶、免洗餐具、合成纖維布料、洗面柔珠、漁具等，包羅萬象。

米粒大小 危害如同塑化劑

台大醫院腎臟科主治醫師、毒物學會發言人姜至剛表示，塑膠微粒對人體的危害目前雖然研究不多，但應和塑化劑對人體的傷害是相同的，當中的物質恐提高身體氧化壓力而致癌，包含乳癌，以及肝臟腫瘤等。

不過姜至剛也認為，不必過度焦慮，因自來水公司已經為民眾把關，民眾不至於長期暴露，除非「追求極致乾淨」的人，才建議使用淨水器再次過濾自來水。

台灣自來水公司副總經理吳振榮則說，會與環保署加強合作，環檢所也將把檢驗技術交付水公司來做好把關。

看守台灣協會等環團表示，環保署要到2030年才全面禁用購物提袋、塑膠吸管、免洗餐具、一次用外帶塑膠杯等4大類塑膠製品，時間太久，應加快腳步。

(中國時報)

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