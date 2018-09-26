蔓延迅速 今年查獲總件數恐破千件！炫富不怕「麻」煩 高端白領新寵

2018年09月26日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

近5年警察機關查獲大麻件數

小心麻煩上身！隨著來台外國人增加，大麻毒品如雨後春筍般迅速蔓延，據法務部統計，2017年與2016年相較，查獲的大麻件數、涉案人翻倍，查獲數量更增加近7倍，顯示大麻氾濫問題嚴重，尤其刑事局統計也發現，今年1到7月，光是警察機關查獲大麻案件就達518件，以去年增長頻率，今年總件數恐破千件。

呼麻瘋 擴散校園演藝圈

今年8月22日，永和中正橋下驚傳加拿大籍外師顏柏萊（Ryan）慘遭分屍，警方追查後，發現是顏柏萊與其他外籍人士大麻毒品交易糾紛引來殺機，加上施用大麻惹「麻煩」的藝人事件頻傳，大麻在國內愈來愈普及，甚至有在校園和藝能界擴散趨勢。

之前在台北市長柯文哲平時搭公車的站牌等待，待柯出現立刻帶著「東京奧運正名」連署書衝上前的獨派青年羅宜，他在前年就學期間曾向藥頭簡銘宏購買大麻遭警方約談，並指證簡涉販毒，高院日前依毒品罪判簡應執行12年，也讓大麻與政治圈產生連動。

據法務部統計，2016年查獲的大麻製造、運輸、種植件數是63件，淨重122.63公斤，植株1277株，警方查獲的施用數件數則有337件；2017年的製造等件數達136件，較2016年增加2.1倍；淨重達849.78公斤，增加6.9倍，施用件數698件，增加2倍，更遠高於2015年查獲的40公斤。

方便買 常查獲大麻郵包

調查局毒品防制處更發現，由於吸食習慣的變化，大麻已成為高端人士及白領階級的新寵。再者，大麻的購買方式便捷，只要利用手機連到國外網站，透過例如比特幣等虛擬貨幣就可以完成交易。

由於網路購買便捷，被查獲的大麻走私幾乎都是利用郵寄，也就是緝毒人員口中的「大麻郵包」，來源多自美、加及歐洲，包括荷蘭、西班牙、捷克、比利時都曾查獲，甚至南非也曾查獲大麻郵包。台灣因收件大麻郵包被依毒品罪起訴、判刑的本、外籍人士也不乏其人。

價高檔 吸食有如新時尚

調查局也分析出，大麻會成為高端白領的新寵毒品，主因是可以「炫富」，相較於吸食施用只有行政罰的K他命，大麻的價格明顯較貴，吸食也顯得比較高檔，所以大麻的施用族群也比較特定，加上呼麻族群認為大麻是天然植物，誤信大麻對身體的傷害遠輕於新興毒品，取得又較容易。

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(中國時報)