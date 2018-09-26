外籍師種大麻 警扮郵差送毒包

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

外籍老師涉毒！68歲加拿大籍補習班英文老師「喬治」在中市東勢區住處栽種大麻吸食，警調巧扮郵差探訪，查獲大麻植株4株、種子27顆等證物；一對上班族情侶也在租屋處種植大麻，還以水耕方式種植，遭刑事局中部打擊犯罪中心破獲，訊後均移送法辦。

財政部關務署台北關、調查局航調處台中站及台中市警局第一分局等單位聯手查獲外籍人士涉毒案，警調追查，東勢區1名在補習班擔任英文老師的外籍人士「喬治」，涉嫌購大麻種子郵寄進台，並在住處自種植大麻供使用。

警調會同轄區東勢警分局前往查緝，但無人應門，日前向郵局借用郵務士服裝，巧扮成郵差送包裹，確認種植大麻植栽，現場查扣大麻植株4株、大麻種子27顆、大麻花捲菸1支、烤箱1個及種植大麻用的PVC管支架及風扇、計時器、照明設備等證物，並查扣毒咖啡17.7公克。

據了解，68歲加拿大籍「喬治」來台已10多年，長期住在東勢，於補習班擔任英文老師，他從網路上學習栽種大麻技術，使用架子架起盆栽種植大麻，並裝設照明燈照射，進行控溫，將大麻葉蔭乾，再捲成大麻煙供自己使用。

35歲汽車維修員呂男與30歲上班族女友蕭女，在桃園市租下套房，並向國外訂購成長帳、溫室水耕器材等，在10多坪的套房內種起有機大麻，由於冷氣24小時開著，以維持低溫，小套房的水電費暴增，被警方識破後前往搜索，當場查獲大麻成株8株、乾燥大麻花、大麻種子，及酸鹼測定儀等證物。

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(中國時報)