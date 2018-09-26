呼麻在地化 政府別麻木不仁

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中國時報

加拿大政府在下個月正式讓大麻合法化，反觀國內查獲涉及大麻的案件卻逐年攀升，並隨著栽植技術提升，原本是境外走私的舶來品，更出現「在地化」的情形。政府全力執行安居緝毒專案，除從關口攔阻大麻種子及相關製品進入外，政府掃毒別怕「麻煩」，應針對外籍人士愛出入的夜店等場所，全面掃蕩。

大麻是否合法化的聲音？在國際間一直有在討論，甚至從藥學上認為大麻有醫療的功能，部分人士在台被查獲呼麻，往往也用「國外可以，為何台灣不能」的藉口，掩飾施用毒品的犯行，所以前年就有網友在國發會公共政策網路參與平台提案，「將二級毒品大麻調降至三級毒品與開放管制醫療研究」，共超過5000人附議。

不過，對這項提議都被法務部和衛福部否決，主要就是認為大麻確實有成癮性，對人體造成危害，況且也發現大麻仍有濫用趨勢，就連聯合國會議的資料也指出沒有足夠文獻支持大麻能廣泛應用於醫療。

但不是法務部和衛福部否決就有人不敢栽種和施用，大麻因為被視為娛樂性毒品，加上施用後會出現迷幻現象，部分搖滾樂手於是開始抽大麻菸，在吞雲吐霧中愈陷愈深，並且合理化其施用理由，正因為有此需求，國內才有愈來愈多人冒險栽植大麻作物，並且在烘乾後加以提製相關產品。此外，包括藝人、政治網紅爆發呼麻風波，社會對其容忍度往往比施用安非他命、海洛因等毒品的高，無形中也助長此一氣焰。

目前大麻仍列為二級毒品，若予以開放或除罪化，接觸大麻者將較現在增加，並可能導致因施用毒品而衍生的各類犯罪隨之增加，帶給青少年更多取得及使用大麻的管道，危害甚大，從不斷查獲種植大麻案件及數量的供需來看，國內呼麻者的黑數恐怕相當大，政府掃毒未竟全功，別輕忽數據帶來對社會的衝擊。

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(中國時報)

外籍師種大麻 警扮郵差送毒包 不少毒蟲變自耕農 搶食夜店市場

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