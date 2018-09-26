不少毒蟲變自耕農 搶食夜店市場

2018年09月26日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

近年警察機關查獲大麻案件愈來愈多，主因跟夜店呼麻風氣有關，警方因此大力掃蕩，果然愈抓愈多，甚至發現國內已有老外從毒蟲藥腳的角色，當起自耕農栽種，搶食夜店的外籍大麻市場。警方說，老外擔心被台灣人出賣，保守起見，仍只會賣給圈內的外國人。

國內大麻毒品來源主要都是來自境外，近年國內自行栽種雖約9%，但已有增加趨勢，其餘是來自香港、泰國或歐美地區。緝毒官警研判，來源雖以大陸居多，但大陸僅是「轉運站」，走私貨原產地，還是來自大麻文化最興盛、部分除罪化的歐美。

警方說，大麻走私貨在夜店黑市價格，目前約1公克1200元左右，近年因老外、富二代、夜店咖甚至藝人掀起呼麻風潮，甚至有人不斷主張大麻除罪化，呼麻人口增加，走私貨供不應求。國內開始有人從外國郵購大麻種子，以水耕或土耕方式栽種，搶食毒品大餅。

不過，大麻水耕每月收成1次，土耕最快也要4個月才能採收，因此目前以水耕為主流，但就算溫室器材、技術再優良，因缺乏國外種子DNA改良優勢，靠「插枝」繁殖，大麻純度只會遞減，與走私貨相比，猶如台灣茶和越南茶的品質差距，價格也較低，成本價最低才500元。

鑑於純度、快感的差別，經濟能力充裕、呼麻經驗豐富的毒蟲，還是會選擇走私貨。

「慶祝420國際大麻日，主張大麻合法化！」今年4月北市信義警分局在夜店外街頭查獲33歲美籍男子當街呼麻，周遭散發濃厚大麻煙草味，渾然不顧旁人眼光，他向警方說，台灣吸的大麻，還是不如美國吸的純。

不過，為了擔心被台灣人出賣，並提升大麻等級，老外們透過郵寄包裏取得大麻種子，租屋耕地，從單純施用的呼麻毒蟲角色，轉變成販毒甚至栽種，以供應夜店圈的老外、富二代大麻市場。

由於大麻栽種須要日照，耗電量極大，老外們晝伏夜出，要露出馬腳確實不太容易，但也因呼麻圈很封閉，被查獲的黑數仍然不少。

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(中國時報)