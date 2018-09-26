加國10月合法化 點燃大麻股漲勢

2018年09月26日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國哈佛大學研究顯示，如果一名母親使用大麻，她的孩子未來很可能年紀輕輕就開始使用這種毒品。研究人員警告，還未成年就使用大麻可能影響腦部發育以及學習能力。

這份研究指出，如果媽媽在孩子從出生到12歲之間使用大麻，平均而言她的孩子嘗試大麻的年齡，會比其他不這麼做的媽媽的孩子提早2年。研究刊登於《美國預防醫學雜誌》，主要作者為在布朗大學酒精與成癮研究中心進行博士後研究的索柯爾。

目前全球將大麻全面合法化的國家僅有烏拉圭與加拿大。加國的大麻合法化法案將於10月17日正式生效。

《華爾街日報》日前報導，加拿大的大麻生產商「提爾雷」（Tilray，暫譯）是美國上市的少數幾家大麻公司之一。今年6月，加拿大宣布娛樂用大麻合法化，法案定於10月17日生效，點燃大麻股漲勢。提爾雷執行長肯尼迪表示，「這將成為全球性的產業，業務規模和範圍之大，將與酒精或飲料相媲美」。該公司在葡萄牙的新工廠預計於明年營運。另外，旗下擁有Corona啤酒的美國酒商星座集團，對加拿大大麻商Canopy Growth投資40億美元，其為加國最大的大麻種植者之一。

加拿大已成大麻產業的溫床，10月起法律正式生效後，加拿大人能從全國各地的許可供應商購買。在加拿大證券交易所上市的120多家大麻公司，其總市值在過去一年中從不到40億美元躍升至近400億美元。

剛辭去工作的51歲美國銀行家索奎，全心投入在舊金山的新創公司，該公司舉辦家庭派對並銷售大麻產品。他希望盡快加入這個可望每年達到1000億美元銷售規模的市場。索奎說，「這就像1997和1998年的網際網路一樣，投資創造新商機從未如此吸引人」。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中國時報)