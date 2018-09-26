僑外生入籍 須具備3條件

2018年09月26日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

總統府資政陳博志憂心政府推僑外生留台數年可入籍的政策，讓一些辦不好的學校，從賣文憑變成賣身分證；國發會副主委高仙桂表示，研擬新經濟移民法草案及配套措施時，已特別留意到相關議題，草案規範僑外生留台必須具備3條件、且缺一不可，強調不是來台念書者均可留下來。

首先，從事中階技術工作的僑外生，必須符合4萬1393元以上的薪資水準，若是中階社福人力（健康照顧人員）薪資可降至3萬2千元，其次，要具備政府認可的專業證照或證明，最後，由雇主提出申請；高仙桂表示，簡單來說，僑外生必須具備專業，且有雇主願意付薪水、幫忙申請，才有機會留下來，不會有賤賣身分證的問題。

此外，僑外生獲准留台工作後，據目前的草案，須工作滿7年、且符合一定條件後才能取得永久居留資格，高仙桂表示，留用的僑外生，必須是我國產業所需要且欠缺的技術人力，例如，服務業或餐飲業，就不在留台產業範圍內。

對於陳博志的擔憂，高仙桂表示，陳博志的提醒出於好意，國發會將虛心接受；在新經濟移民法上路前，國發會陸續舉辦3場座談會，邀請工商界、勞團以及學者專家參與討論，高仙桂承諾，會參考各方意見，將相關條文修改至最完善，預計10月上旬才送交行政院，再由立法院審查、通過。

配合新經濟移民法的推動，政府相關部會將招收重點放在新南向國家，官員解釋，日本、韓國等東亞僑外生也適用，只是先進國家僑外生，來台多從事白領、高階工作，新南向國家較符合中階技術人才，至於大陸學生留台工作則適用兩岸條例。

針對企業所需人才，國發會表示，將開設訓練專班，並擴增海外青年技術訓練班及僑生技職專班學生等，確保來台僑外生所學的專業，符合產業所需。

(中國時報)