落實質量管控 杜絕來台打工

2018年09月26日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

政府打算讓來台灣讀高中職或大專院校的僑外生，工作幾年後可入籍我國。高中及大學表示，這項政策確實有利於吸引新南向國家僑外生前來台灣就學，但現在已有仲介在運作，政府應阻止，杜絕學生來的目的是為打工，以免「未蒙其利，先受其害」。

高雄中山工商校長林昭億表示，早在民國85年李登輝總統推動「南向政策」時，他們就開始透過僑委會招收東南亞國家的僑生，已有20多年經驗，現在校內有600多位來自東南亞來的僑生。

林昭億說，過去學校的東南亞僑生畢業後，有7成留下來繼續升科大，台灣薪水比較高，如果他們工作幾年後，政府又願意讓他們入籍，確實會吸引更多東南亞僑生前來。不過他提醒，現在仲介橫行，如果政府不出手管理，最後可能造成東南亞僑生來台主要是打工為主，就很不好。

台北海洋技術學院校長唐彥博表示，現在馬來西亞、越南的女性嫁到台灣來，4年內可以取得身分證；大陸女性嫁到台灣來，6年可取得身分證；未來僑外生畢業後在台灣工作5年或7年，可以取得身分證。他請政府先統一，避免「一國多制」。

「如果新南向國家僑外生到台灣讀書，卻以打工為主，那絕對不是好事。」唐彥博說，我國招收新南向國家僑外生，須「質重於量」，並進行數量管控，留下好的人才，才有助於產業升級。

南華大學校長林聰明表示，新加坡也是讓優秀的外國人入籍的方式，來發展他們國家，因此這是個好政策，但要有適當管控，才不會造成後遺症。

不過他又說，新加坡的大學不好念，能進去都是不錯的人才，工作幾年後給身分證，這是正確的方向。但台灣不一樣，大學數量供過於求，大家拚命招學生，難免會招到一些素質不夠好的東南亞學生，若沒有篩選就給他們身分證，台灣會受害。

實踐大學校長陳振貴則說，美國移民政策也是透過給身分證吸引高端人才，台灣可以仿效，但要調查產業缺哪方面人才，招進來的新南向國家學生則以補足這方面不足為主，否則他們跟台灣人搶工作，這就不樂見。

(中國時報)