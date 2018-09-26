科大培育專才 樂見留下人才

2018年09月26日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

為解決國內產業人力不足的連帶問題，政府擬開放新南向國家僑外生入籍我國，以利其留台工作，科大主管多持正面角度看待這項施政方向，並認為經濟的繁榮一定要靠人，沒有人就沒有資產，若能留下優秀的僑外生在台工作，對經濟發展有助益。

醒吾科技大學副校長陳義文表示，就國際化角度來說，廣納各國人才的做法是正確的，而力推新南向政策又是蔡政府的施政重點，技職院校廣推國際產學專班，當中囊括實習與打工計畫，因此備受關注，但絕大多數的學校都是合法執行此方案，並鼓勵南向國家學生擁有一技之長，未來能留在台灣工作。

陳義文也提到，台灣面臨少子化危機，勞動力日趨減少，如果能開放新南向僑外生入籍台灣，並從事技術性高的工作，應以正面態度來看待，但近來傳出有些學校，延攬南向國家學生來台變相打工，「不能排除確實有這個可能性」，但他相信政府還是會做好嚴格把關。

龍華科技大學校長葛自祥表示，台灣面臨少子化衝擊，在缺乏人力的前提下，產業發展恐下滑，但依照目前的技術，產業升級也無法一步登天，基層工作仍仰賴大量人力投入，即需要許多年輕人來工作，此時政府有意鬆綁境外生在台工作條款，並以此將移民條款更寬鬆，是正確的。

葛自祥表示，將開放東南亞僑外生在台工作，甚至入籍台灣，與非法打工作連結，甚至為台灣的學校貼上賣文憑、賣戶籍的負面標籤，邏輯上太武斷。

葛自祥指出，招收新南向學生的產學專班，相信教育部都做到嚴格把關，「做得不好的、違規的，就取消開班資格並嚴懲，不需要一竿子打翻一船人！」

(中國時報)