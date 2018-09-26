建教班領22K 「相約來台賺錢」

2018年09月26日 04:11 中國時報 林志成 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

政府擬透過讓僑外生入籍，吸引更多新南向國家學生前來就學。教育部長葉俊榮昨說，相關法令尚未完成立法，教育部會從各種面向做好完整準備，避免後遺症。此外，我國招收新南向國家學生，106學年達到4萬0999人，超出預期，108學年應可達到5.8萬人的目標。

葉俊榮昨表示，從國際競爭角度來看，如何留才、攬才是政府努力的方向，國發會規畫推動《新經濟移民法》，擬讓在台灣就學的新南向國家學生，畢業後工作5年或7年可以入籍我國，但目前還未完成立法，各界還有討論空間。

104學年時，在台灣就學的新南向18國學生有2.8萬人，蔡英文總統上任後，推動「新南向政策」，預計每年成長20％，108學年時達到5.8萬人。教育部統計，到106年為止（也就是到106學年上學期），招到新南向國家學生數是3萬7999人，若加下學期新註冊人數3000人，106學年（含上下學期）共有4萬0999人。

為何有如此好的成績？教育部國際及兩岸教育司科長楊淑雅說，推動技職學校開設產學合作專班，並提供僑外生各項獎學金，譬如107學年台灣獎學金給新南向國學生的名額有206個、華語文獎學金有90個、清寒獎學金700個，還鼓勵東南亞大學將講師送到台灣進修讀碩、博士，做了很多努力。

越南籍僑生小花（化名）來台就讀某高職建教班，除了在校內學習餐飲技能外，校方也會安排實習工作單位，每月領取最低基本工資2萬2000元，她坦言，「在越南1個月根本賺不到1萬元，不少同學相約來台賺錢。」

「來台兩年其實不輕鬆！」小花說，家境並不是很好，有學長來台累積了一筆存款，回國後還轉型成為翻譯，讓她和同學們決定來台，雖然在飯店內實習，多從事勞力工作，但每月的薪資只要省一點，還是可以有存款帶回母國貼補家用，有些同學跟她一樣就是為了賺錢來台。

小花也抱怨說，雖然有很多優惠補助，但學校也有不少雜費要繳，如洗衣費用、住宿費用等，其實可以存下來的有限，但台灣的基本工資2萬2000元，確實比母國高出好幾倍。

某高職學校高階主管則表示，對建教班學生貼上「淘金」標籤太可惡，有些學生在母國生活很苦，連飽餐一頓都很辛苦，配合政府給予僑生一個翻轉的機會，就是要協助僑生們改善未來的生活；以往招生以16歲至25歲僑生為主，近來降為22歲。

(中國時報)