對陸施壓 台成美中博弈要角

2018年09月26日 04:11 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

駐防在空軍志航基地的F-5E/F型戰機，除負責換裝訓練外，更肩負台灣東南區域空防作戰的重要任務，縱使已服役數十年，將在新型高教機籌獲之際正式退役，其優異的性能仍獲飛行員極佳的肯定。圖為F-5F（機身編號5416）飛行員與地面人員執行飛行前檢查。（本報資料照片）

馬、蔡政府任內軍售案一覽表

陸美貿易戰開啟第二波，在大陸發表貿易摩擦白皮書的第2天，美國批准了對台灣出售價值3.3億美元軍售案，包括F16戰鬥機和其他軍用飛機的備件。美國學者認為，川普對北京施壓，已發出正重新思考「一中」政策的信號，台灣可能從1950年代以來，首度成為美陸在亞洲博弈賽局中的要角。

驚覺陸非可全面合作

美國國防部防衛安全合作局昨發表一份聲明說，向台灣軍售「有助於實施美國外交政策和保護國家安全，改善台灣的安全及防衛能力，從而促進地區的政治穩定、軍力平衡以及經濟發展」。

美國之音報導指出，美國將出售「F-16、C-130、F-5、IDF與其他所有飛機系統與次系統備件，以及其他相關後勤元件和計畫支援」，已經通報美國國會。

曾任中情局東亞分析員、美國國家戰爭學院和國防大學教授的馬文·奧特說，過去20年來台灣議題相對沉靜，主要是因為北京認為兩岸間不斷增進經濟聯繫，遲早會使台灣重回「祖國」懷抱，但台灣民主化和大陸快速崛起，使得華盛頓重新思考亞洲安全的未來景象。

奧特認為美國正在重新思考「一中」政策的跡象，是從川普當選後，接聽蔡英文總統的祝賀電話開始，一直到最近美國國務院公開批評巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多與台灣斷交，以及美國聯邦參議員提案授權國務院，調降美國與任何與台灣斷交國家的雙邊關係，以及今年早些時候國會通過、川普簽署生效的《臺灣旅行法》等等作為。

對北京反擊將會持續

美國在台協會主席莫健最近在華盛頓全球臺灣研究中心年會的演講中也提到，美國政府對大陸的看法已經有了轉變，「這是一個令人畏懼的覺醒，那就是有一個非常富有的強權，它對世界的看法非常不一樣，並且真的想要取代既有強國，在東亞或甚至印度洋，誰知道。不過基本上，越來越多的看法認為，我們不能再以中國應該在大多數議題是一個可以合作的強國來看待它。」

英國諾丁漢大學臺灣專案研究員寇謐將（Michael Cole）也對美國之音表示，過去兩三年來他看到「整個美國政府體系的改變」，無論未來誰入主白宮，美國現在與台灣的交往情形，以及對北京的反擊，都會持續下去。

陸美軍事交流 停頓

於此同時，美國媒體報導指出，北京已明確拒絕美國海軍的兩棲攻擊艦黃蜂號下月訪問香港的申請。這是大陸決定無限期延後聯合參謀部對話機制會議，召回正在美國訪問的海軍司令員沈金龍後，在軍事領域向美國示警的最新舉措。

陸美軍事交流停頓，起於華盛頓以北京向莫斯科購買蘇-35和S400飛彈為由，對中共中央軍委裝備部和部長李尚福提出制裁。北京除召見美駐華大使和國防武官抗議，還宣布推遲兩軍聯合參謀部對話機制第二次會議，「保留進一步反制措施的權利」。

(中國時報)